Родственники и близкие Дарьи Сиротиной выразили благодарность за поддержку

Родственники и близкие помощницы депутата Псковского областного Собрания Дарьи Сиротиной выражают сердечную благодарность за поддержку, участие и материальную помощь в это нелегкое для семьи время.

Фото: Дарья Сиротина / «ВКонтакте»

«Всем тем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни скорби и прощания с нашей горячо любимой Дарьей, от всего сердца выражаем глубокую признательность и огромную благодарность за внимание, сочувствие и поддержку в тяжелое для нас время, за то, что в эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем — вы пришли к нам на помощь, оказав моральную и материальную помощь. Спасибо, что нашли время выразить свои соболезнования. Благодарим вас за сказанные теплые слова о Дарье. Они приносят утешение в это непростое время. Мир вашим домам. Здоровья вам всем и вашим родным и близким», - обратились родственники с благодарностью.

Прощание с Дарьей Сиротиной прошло 9 сентября у морга городского филиала Псковской областной клинической больницы. Похороны состоялись 10 сентября в Пустошке.

Напомним, Дарья Сиротина скончалась в возрасте 34 лет. Ранее она работала в Псковском городском молодежном центре, начальником отдела по работе со СМИ в администрации города Пскова. Последнее место работы - Псковское областное Собрание депутатов.