Общество

Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться

Текущая явка в ходе муниципальных выборов в Псковской области является неплохой. А дистанционное электронное голосование продолжается и ночью, так что к утру процент может еще увеличиться, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе брифинга, посвященного концу первого дня голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Общее количество, проголосовавших - 21 955 человек, что составляет 14,15% явки. У нас порядка 16 тысяч человек проголосовали на избирательных участках, и в ДЭГ проголосовали 6 108 человек», - сказал Игорь Сопов.



Он считает, что для муниципальной кампании такая явка является неплохой.

«Что касается явки, мы считаем, что для муниципальной кампании явка неплохая, но в любом случае, мы приглашаем ещё раз наших избирателей проголосовать через дистанционное электронное голосование или прийти на избирательные участки и проголосовать», - добавил председатель избиркома.



Он подчеркнул, что за время работы жалоб на работу избирательной комиссии не поступало.



«За время работы жалоб на работу комиссии не поступало. Поступали жалобы политических партий на политические партии. Мы разбираемся по поводу агитационных печатных материалов и информационных материалов. Это не связано никак с работой комиссии и нет жалоб именно на саму процедуру голосования, поэтому проблемы здесь не видим», - пояснил Игорь Сопов.



Также он напомнил, что хоть избирательные участки и закрыты до 8:00, всегда можно проголосовать с помощью ДЭГ. Он работает в круглосуточном режиме.

«Напоминаем нашим избирателям, что дистанционным электронным голосовании можно голосовать и ночью, поэтому, условно говоря, участки закрылись, но голосование может продолжаться, поэтому призываем сейчас ночью проголосовать, чтобы завтра с утра мы увидели другой результат на экранах наших мониторов, которые фиксируют голосование наших избирателей», - сказал Игорь Сопов.



Напоминаем, что на базе Общественной палаты России по Псковской области работает Центр общественных наблюдателей, в котором все желающие активные граждане могут понаблюдать в режиме онлайн за ходом голосования.

«Центр общественного наблюдения организован Общественной палатой. Там дежурят представители Избирательной комиссии Псковской области. Я сам лично собираюсь посетить традиционно Центр общественного наблюдения в воскресенье, мы туда приезжаем с коллегами и уже подводим итоги предыдущих двух дней работы. По мнению наших членов Избирательной комиссий, которые там всё время дежурили, никаких проблем не было. Прошло всё спокойно, звонков тревожных не было, заходили избиратели, интересовались голосованием, смотрели на экраны. Всё в рабочем штатном режиме», - заключил Игорь Сопов.