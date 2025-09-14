Общество

Движение поездов на участке Петербург – Луга восстановлено по всем путям

Движение на участке Санкт-Петербург – Луга полностью восстановлено по всем путям, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Железнодорожники открыли движение по второму пути на участке Мшинская – Строганово, который был поврежден 14 сентября.

Ранее с рельсов сошёл тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Погиб машинист. В связи с происшествием был изменён маршрут поездов «Ласточка» №810 Псков – Санкт-Петербург и №809 Санкт-Петербург – Печоры.

Следователи прорабатывают версию диверсии.