Общество

Александр Котов: Участники программы «Героев земли Псковской» прошли огонь и воду

Запуск этапа наставничества кадровой программы «Герои земли Псковской» состоялся во вторник, 16 сентября. В зале правительства региона собрались участники программы и их наставники со своими доверенными лицами. Среди них – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его подопечный Андрей Ключко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов

«Все, кто участвует в программе, что называется, прошли огонь и воду. Вот, может быть, кому-то не хватает пройти медные трубы - это всё, что связано с властью, ответственностью. Как раз наша задача - им помочь. А так они молодцы, крепкие ребята, уверенные в себе, и самое главное, они готовы и способны принести пользу региону», - поделился впечатлением об участниках программы «Герои земли Псковской» спикер Собрания Александр Котов.

Он также добавил, что готов делиться своим опытом и знаниями, чтобы помочь участнику программы определиться в гражданской жизни, найти себя и самое главное - работать с интересом, с удовольствием, получая от этого определённые результаты.

Добавим, что региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» проводится по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Этап наставничества предполагает стажировки в органах государственной власти и местного самоуправления Псковской области.