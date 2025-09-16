Общество

Ирина Иванова: Все участники программы «Герои земли Псковской» имеют госнаграды

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала о критериях отбора участников программы «Герои земли Псковской» и атмосфере в коллективе.

По словам Ирины Ивановой, атмосфера среди участников сложилась невероятно позитивная и сплоченная уже в первые дни, при этом она отметила высокую мотивацию каждого.

«На самом деле, микроклимат в коллективе просто потрясающий. Они сами говорят об атмосфере дружбы и команды, сами тянутся к друг другу. Вот они зашли в аудиторию, и все стоят в полном составе, общаются между собой. На самом деле это очень заряжающая атмосфера. Но давайте будем честными, ребята прошли достаточно сложный отбор, и у них есть желание продолжать служить своей Родине. Это самый главный мотив, который ими движет», — отмечает Ирина Иванова.

Отдельное внимание в эфире было уделено системе отбора кандидатов на программу. Гостья студии детально разъяснила применяемые критерии, а также уточнила, что критерием был не произвольный «отсев», а целенаправленный «отбор» по ряду строгих параметров.

«Критерия отсеивания не было, был критерий отбора. Один из главных— это отсутствие второго гражданства, для Псковской области это актуальный вопрос, и отсутствие судимости, так как мы готовим управленцев для региона. А по возрасту и образованию мы никого ограничиваем. Мы также понимаем, что и со средне-специальным образованием могут быть такие управленческие компетенции, что можно с тремя высшими не переплюнуть», — пояснила директор академии.

Ключевыми требованиями отбора стали управленческий опыт, а также наличие государственных наград.

«Управленческий опыт нужен, безусловно. Мы не говорим: "Вот возьмем вас на программу и научим управлять". Человек должен быть погружен в управленческую деятельность. Либо должен иметь опыт в гражданской службе, потому что есть и мобилизованные среди участников, и добровольцы, либо опыт управления именно на военной службе. А дальше уже по навыкам, потому что мы отбирали по методике Высшей школы государственного управления, которые говорят о том, какие компетенции нужны для управленцев. Мы не проверяли их знания государственной гражданской службы, потому что это наша задача — дать эти знания. Смотрели на их умения в самопрезентации, потому что управленец — это тот человек, который умеет презентовать себя и говорить о своих достижениях. Хочу сказать, что у нас все участники имеют государственные награды, а то и несколько», — заключила Ирина Иванова.

Напомним, вчера этап наставничества региональной программы «Герои земли Псковской» стартовал в Псковской области.

«Беседка» — это программа с представителями общественности, культуры, здравоохранения, образования и спорта по вопросам, касающимся их профессиональной деятельности.