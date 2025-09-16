Ирина Иванова: Все участники программы «Герои земли Псковской» имеют госнаграды

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала о критериях отбора участников программы «Герои земли Псковской» и атмосфере в коллективе.
По словам Ирины Ивановой, атмосфера среди участников сложилась невероятно позитивная и сплоченная уже в первые дни, при этом она отметила высокую мотивацию каждого.
Отдельное внимание в эфире было уделено системе отбора кандидатов на программу. Гостья студии детально разъяснила применяемые критерии, а также уточнила, что критерием был не произвольный «отсев», а целенаправленный «отбор» по ряду строгих параметров.
«Критерия отсеивания не было, был критерий отбора. Один из главных— это отсутствие второго гражданства, для Псковской области это актуальный вопрос, и отсутствие судимости, так как мы готовим управленцев для региона. А по возрасту и образованию мы никого ограничиваем. Мы также понимаем, что и со средне-специальным образованием могут быть такие управленческие компетенции, что можно с тремя высшими не переплюнуть», — пояснила директор академии.
Ключевыми требованиями отбора стали управленческий опыт, а также наличие государственных наград.
Напомним, вчера этап наставничества региональной программы «Герои земли Псковской» стартовал в Псковской области.
«Беседка» — это программа с представителями общественности, культуры, здравоохранения, образования и спорта по вопросам, касающимся их профессиональной деятельности.