Семерых детей укусили клещи в Псковской области за неделю

С 11 по 17 сентября в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 41 человек, в том числе семь детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта). С начала сезона от клещей пострадало 3 158 человек, в том числе 808 детей.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 17 сентября количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (3158 человек) на 5,2% меньше, в том числе детей (808) – на 4,6% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 2470 человек, в том числе детей – 688.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 3348 клещей, из них снятых с пострадавших – 2462 (за неделю 54), из природных биотопов – 886.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 24,37%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,07%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,54%.

В 2025 году зарегистрировано четыре случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у двух детей, семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у ребенка.

Перед летним сезоном были проведены акарицидные обработки на территории 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.