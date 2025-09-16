Общество

Минпросвещения отреагировало на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников

Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении нагрузки на учеников, добавив, что проделана масштабная работа.

«Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России №704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников», - заявили в министерстве.

Музаев также отмечал, что создается дополнительная нагрузка на учителей, что отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе.

Минпросвещения РФ, в свою очередь, с 1 сентября 2025 года приказом определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы, пишет РИА Новости.

Так, с этого учебного года норма составляет: в первом классе - от 620 до 653 часов; во втором, третьем и четвертом - от 782 до 884; в пятом - от 986 до 1088; в шестом - от 1020 до 1122; в седьмом - от 1088 до 1190; в восьмом и девятом - от 1122 до 1224. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.