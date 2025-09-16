Общество

Фитосанитарную зону по большому черному еловому усачу установили в Невельском округе

В Невельском муниципальном округе управление Россельхознадзора установило карантинную фитосанитарную зону по большому черному еловому усачу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного в 2025 году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Невельского округа в границах лесных насаждений Усть-Долысского, Забельского, Пустошкинского и Невелького участковых лесничеств выявлена популяция карантинного объекта – большого черного елового усача. Лабораторные исследования подтвердили наличие данного карантинного объекта.

С целью предотвращения распространения вредителя леса установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим в границах лесных насаждений Невельского района на площади 16838,76 га. Также разработана программа локализации и ликвидации популяции большого черного елового усача.

В управлении напомнили, что при вывозе с территории карантинной фитосанитарной зоны лесопродукция должна сопровождаться карантинным сертификатом, удостоверяющим отсутствие в ней карантинных объектов.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.