Общество

Псковская область в первом этапе лектория «Санпросвет» стала лучшей в РФ по охвату аудитории

В Псковской области стартовал второй этап всероссийского просветительского лектория «Санпросвет», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Изображение: пресс-служба Роспотребнадзора

Проект, реализуемый в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны», проходит во всех регионах России. Псковская область уже отличилась на общероссийском уровне: по охвату аудитории в ходе первого этапа, который прошел с 11 по 20 августа, регион занял первое место в стране.

Смотрите также Более тысячи детей Псковской области посетили занятия лектория «Санпросвет»

Тогда эксперты провели занятия для детей и подростков, рассказав о правилах подготовки к учебному году и важных гигиенических нормах. Для подростков прошли беседы и игры, посвященные профилактическим мерам против ВИЧ.

Второй этап проекта сосредоточится на здоровье взрослых. Специалисты Роспотребнадзора и партнеры из общественных организаций, таких как «Волонтеры-медики» и «Движение Первых», расскажут трудовым коллективам о действенных мерах профилактики сезонных заболеваний. Слушатели узнают, как защититься от гриппа и ОРВИ, укрепить иммунитет в преддверии зимы, а также получат актуальную информацию о профилактике ВИЧ. Формат живого общения позволит каждому участнику задать экспертам интересующие вопросы.

Лекторий пройдет с 22 сентября по 3 октября. Он включает четыре образовательных модуля для разных возрастных групп. После завершения текущего этапа для взрослых, с 21 по 31 октября занятия пройдут для пожилых людей, а с 24 ноября по 5 декабря – для молодежи.

Предприятия и организации, желающие принять участие в проекте и пригласить экспертов в свой коллектив, могут обратиться по телефону: 8(8112) 66-45-23.