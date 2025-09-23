Общество

Минпросвещение высказалось против добавления компьютерных игр в школьную программу

Минпросвещения РФ не поддерживает инициативу о включении компьютерных игр в школьную программу по физкультуре, разработка подобных проектов не ведется и не рассматривается.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура". Разработка таких проектов не ведётся», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по поручению президента России министерство расширяет перечень видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей, пишет Интерфакс.

«Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или не включении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается», - заявили в пресс-службе.