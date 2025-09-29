Общество

День в истории ПЛН. 29 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 29 сентября в разные годы.

2006 год. Директор «Псковавиа»: Стратегическое решение о создании авиарейса Псков - Москва уже принято

Стратегическое решение о создании авиарейса Псков - Москва - Псков уже принято, осталось урегулировать рабочие моменты. Об этом в интервью корреспонденту ПЛН сообщал 19 лет назад генеральный директор ОАО «Псковавиа» Геннадий Янусев.

По его словам, на рабочем совещании представителей компаний «Псковавиа» и «Пулково», которое состоялось в прошлую пятницу, 22 сентября, была «уточнена ситуация по созданию маршрута, был сделан детальный просчет рейса, определен самолет - «Ту-114». «Мы еще не обо всем договорились, пока идут рабочие моменты», - пояснил Геннадий Янусев.

«У нас есть все необходимое, нужен перевозчик, так как мы занимаемся только грузовыми перевозками. Причем компания-перевозчик должна быть достаточно серьезной, чтобы могла понести первоначальные затраты, которые безусловно будут. Любой новый маршрут «раскатывается» как минимум в течение полугода, ну или хотя бы 1-2 месяцев. Люди должны привыкнуть к тому, что появилась новая транспортная услуга, - заявил Геннадий Янусев. - В 1985-1989 годах мы выполняли летом в день по 3 рейса на Москву. Поэтому я считаю, что сейчас вполне реально восстановить этот маршрут и создать хорошую альтернативу железнодорожному транспорту».

Также он заявил, что с приходом к власти новой администрации интерес к воздушному пассажирскому сообщению резко возрос, ОАО «Псковавиа» получает помощь и поддержку властных структур.

А незадолго до этого в международном аэропорту Внуково прошел Авиационно-туристический форум. В рамках форума обсуждались вопросы развития делового сотрудничества между ведущими туроператорами и авиакомпаниями, выполняющими рейсы из аэропорта Внуково. В частности, говорилось о расширении географии регулярных полетов на внутрироссийских воздушных линиях. С начала текущего года из аэропорта Внуково отрыто 10 новых внутренних направлений - в Мурманск, Омск, Ижевск, Орск, Псков, Воронеж, Киров, Оренбург, Казань и Старый Оскол.

На сегодняшний день из Пскова на самолете можно улететь не только в Москву, но и в Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

2007 год. Наталия Соколова стала помощником сенатора Андрея Турчака

Председатель комитета Псковской городской Думы по молодежной политике и общественным организациям, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталия Соколова стала помощником члена Совета Федерации от Псковской области, заместителя секретаря президиума генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Как сообщала Псковской Ленте Новостей сама Наталия Соколова, она приступила к новым обязанностям с 15 сентября. Поскольку работать она будет не на общественных началах, а официально, ей пришлось покинуть пост заместителя руководителя регионального политсовета «Единой России». «Хотя я осталась в членах регионального политсовета и партийные дела не оставлю», - добавила Соколова.

У Андрея Турчака было два помощника в Псковской области. Геннадий Барышников следил за тем, чтобы сенатор был в курсе дел партии «Единая Россия» в Псковской области, а Алексей Новиков представлял сенатора в Великих Луках. Наталия Соколова должна была обеспечивать связь Андрея Турчака со всем регионом. «Андрей Анатольевич должен быть максимально проинформирован, что происходит в регионе и в том числе в Дновском и Дедовичском районах, от которых он ранее избирался в Псковское областное Собрание депутатов», - говорила помощник сенатора.

Также Наталия Соколова должна была информировать сенатора о том, как развиваются все социальные объекты, которым он некогда оказал и продолжает оказывать помощь: школы-интернаты, Независимый социальный женский центр и другие, а также как проходит строительство храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах. Андрей Турчак входил в состав Попечительского совета народного проекта по строительству храма.

Наталия Соколова надеялась, что их сотрудничество с сенатором будет продуктивным. «У нас есть опыт совместной продуктивной работы: мы с вместе работали по линии «Молодой Гвардии»: он - на федеральном уровне, я - на региональном. Андрей Анатольевич - активный, небезразличный человек, надеюсь, сработаемся», - сообщала помощник сенатора.

На данный момент Наталия Соколова является уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, Андрей Турчак занял пост главы Республики Алтай.

2010 год. Себежский районный суд начал слушание по делу о контрабанде ракет

15 лет назад Себежский районный суд начал слушание по делу о контрабанде комплектующих к военной технике.

Двум гражданам РФ и гражданину Республики Беларусь предъявляли обвинение за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 188 УК РФ, то есть в том, что данные граждане, действуя из корыстных побуждений, создали организованную группу и совершили контрабанду военной техники, в частности специальных комплектующих к зенитно-ракетным комплексам «С-75» и «С-125», сопряженного с недекларированием.

Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Санкт-Петербурга Алексей Маяков утвердил обвинительное заключение в отношении директора частного торгового унитарного предприятия Республики Беларусь, одним из видов деятельности которого являлась поставка продукции военного назначения, коммерческого директора закрытого акционерного общества Санкт-Петербурга, одним из видов деятельности которого являлась утилизация и поставка продукции военного назначения, и его знакомого. Они обвиняются в контрабанде вооружения, военной технике, сопряженной с недекларированием. В ходе предварительного следствия установлено, что граждане создали организованную группу для совершения незаконного перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации специальных комплектующих к зенитно-ракетным комплексам «С-75» и «С-125».

13 мая 2009 года один из подсудимых прибыл на своем личном автомобиле из Республики Беларусь в Гатчинский район Ленинградской области, где встретился с подельниками. Они перегрузили детали в автомобиль прибывшего из Беларуси мужчины и он поехал обратно в Республику Беларусь. 14 мая 2009 года мужчина, находясь на пункте таможенного оформления и контроля «Долосцы» Себежской таможни, от своего имени подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения только о перемещаемом личном транспортном средстве и об отсутствии товаров, запрещенных к свободному обороту и подлежащих декларированию. Однако в ходе проведения мероприятий по таможенному контролю сотрудники таможни обнаружили и изъяли 20 картонных коробок, 2 деревянных ящика и 1 мешок с изделиями военно-технического предназначения. Согласно выводам комплексной военно-технической судебной экспертизы, обнаруженные изделия являются специальными комплектующими к зенитным ракетным комплексам «С-75» и «С-125», общая стоимость которых составила около двух миллионов рублей.

2011 год. В Великих Луках 56-летняя пенсионерка обвиняется в убийстве путем поджога своего мужа.

По версии следствия, в Великих Луках пенсионерка 14 лет назад решила припугнуть спавшего на чердаке их жилого дома пьяного супруга. Она подожгла газету, предварительно смоченную морилкой, и бросила на пол в помещении, в котором он находился, после чего покинула дом. Данные действия привели к возгоранию дома и смерти мужа злоумышленницы в результате отравления продуктами горения.

В этот день в 2011 году следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

2016 год. Стали известны имена всех 44 депутатов Псковского областного Собрания

Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала окончательный список избранных депутатов Псковского областного Собрания. Региональными парламентариями стали:

Виктор Антонов; Вадим Афанасьев; Ирина Богачева; Марина Борисенкова; Александр Борисов; Александр Братчиков; Олег Брячак; Николай Бурый; Сергей Быков; Александр Василевский; Валерий Василевский; Алексей Васильев; Виктор Гречин; Геннадий Григорьев; Елена Даньшова; Игорь Дитрих; Лидия Драгунова; Виктор Дуля; Валентин Каленский; Дарья Козьякова; Андрей Козлов; Всеволод Козловский; Анатолий Копосов; Кирилл Коробейников; Александр Котов; Ян Лузин; Наталья Мельникова; Антон Минаков; Андрей Михайлов; Ульяна Михайлова; Виктор Остренко; Юрий Павлинов; Борис Полозов; Александр Рогов; Алексей Севастьянов; Юрий Сорокин; Сергей Сосновский; Андрей Ставрунов; Анатолий Тиханов; Наталья Тудакова; Алексей Федоров; Николай Чувайлов; Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом); Владимир Яников

Напомним, уже к следующему созыву количество депутатов областного Собрания сократили с 44 до 26.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.