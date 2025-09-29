Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Развитие Силово-Медведево
Господин Рейтингомер
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Вакансии Россети
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 29.09.2025 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 29.09.2025 17:500 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО 29.09.2025 17:460 Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове 29.09.2025 17:170 День в истории ПЛН. 29 сентября 29.09.2025 17:060 Большинство респондентов ПЛН отказывается прививаться от гриппа 29.09.2025 16:560 Дмитрий Шахов получил награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 29 сентября

29.09.2025 17:17|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 29 сентября в разные годы.

 

2006 год. Директор «Псковавиа»: Стратегическое решение о создании авиарейса Псков - Москва уже принято

Стратегическое решение о создании авиарейса Псков - Москва - Псков уже принято, осталось урегулировать рабочие моменты. Об этом в интервью корреспонденту ПЛН сообщал 19 лет назад генеральный директор ОАО «Псковавиа» Геннадий Янусев.

По его словам, на рабочем совещании представителей компаний «Псковавиа» и «Пулково», которое состоялось в прошлую пятницу, 22 сентября, была «уточнена ситуация по созданию маршрута, был сделан детальный просчет рейса, определен самолет - «Ту-114». «Мы еще не обо всем договорились, пока идут рабочие моменты», - пояснил Геннадий Янусев.

«У нас есть все необходимое, нужен перевозчик, так как мы занимаемся только грузовыми перевозками. Причем компания-перевозчик должна быть достаточно серьезной, чтобы могла понести первоначальные затраты, которые безусловно будут. Любой новый маршрут «раскатывается» как минимум в течение полугода, ну или хотя бы 1-2 месяцев. Люди должны привыкнуть к тому, что появилась новая транспортная услуга, - заявил Геннадий Янусев. - В 1985-1989 годах мы выполняли летом в день по 3 рейса на Москву. Поэтому я считаю, что сейчас вполне реально восстановить этот маршрут и создать хорошую альтернативу железнодорожному транспорту».

Также он заявил, что с приходом к власти новой администрации интерес к воздушному пассажирскому сообщению резко возрос, ОАО «Псковавиа» получает помощь и поддержку властных структур.

А незадолго до этого в международном аэропорту Внуково прошел Авиационно-туристический форум. В рамках форума обсуждались вопросы развития делового сотрудничества между ведущими туроператорами и авиакомпаниями, выполняющими рейсы из аэропорта Внуково. В частности, говорилось о расширении географии регулярных полетов на внутрироссийских воздушных линиях. С начала текущего года из аэропорта Внуково отрыто 10 новых внутренних направлений - в Мурманск, Омск, Ижевск, Орск, Псков, Воронеж, Киров, Оренбург, Казань и Старый Оскол.

На сегодняшний день из Пскова на самолете можно улететь не только в Москву, но и в Сочи, Минеральные Воды и Калининград. 

2007 год. Наталия Соколова стала помощником сенатора Андрея Турчака

Председатель комитета Псковской городской Думы по молодежной политике и общественным организациям, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталия Соколова стала помощником члена Совета Федерации от Псковской области, заместителя секретаря президиума генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Как сообщала Псковской Ленте Новостей сама Наталия Соколова, она приступила к новым обязанностям с 15 сентября. Поскольку работать она будет не на общественных началах, а официально, ей пришлось покинуть пост заместителя руководителя регионального политсовета «Единой России». «Хотя я осталась в членах регионального политсовета и партийные дела не оставлю», - добавила Соколова.

У Андрея Турчака было два помощника в Псковской области. Геннадий Барышников следил за тем, чтобы сенатор был в курсе дел партии «Единая Россия» в Псковской области, а Алексей Новиков представлял сенатора в Великих Луках. Наталия Соколова должна была обеспечивать связь Андрея Турчака со всем регионом. «Андрей Анатольевич должен быть максимально проинформирован, что происходит в регионе и в том числе в Дновском и Дедовичском районах, от которых он ранее избирался в Псковское областное Собрание депутатов», - говорила помощник сенатора.

Также Наталия Соколова должна была информировать сенатора о том, как развиваются все социальные объекты, которым он некогда оказал и продолжает оказывать помощь: школы-интернаты, Независимый социальный женский центр и другие, а также как проходит строительство храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах. Андрей Турчак входил в состав Попечительского совета народного проекта по строительству храма.

Наталия Соколова надеялась, что их сотрудничество с сенатором будет продуктивным. «У нас есть опыт совместной продуктивной работы: мы с вместе работали по линии «Молодой Гвардии»: он - на федеральном уровне, я - на региональном. Андрей Анатольевич - активный, небезразличный человек, надеюсь, сработаемся», - сообщала помощник сенатора.

На данный момент Наталия Соколова является уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, Андрей Турчак занял пост главы Республики Алтай. 

2010 год. Себежский районный суд начал слушание по делу о контрабанде ракет

15 лет назад Себежский районный суд начал слушание по делу о контрабанде комплектующих к военной технике. 

Двум гражданам РФ и гражданину Республики Беларусь предъявляли обвинение за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 188 УК РФ, то есть в том, что данные граждане, действуя из корыстных побуждений, создали организованную группу и совершили контрабанду военной техники, в частности специальных комплектующих к зенитно-ракетным комплексам «С-75» и «С-125», сопряженного с недекларированием.

Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Санкт-Петербурга Алексей Маяков утвердил обвинительное заключение в отношении директора частного торгового унитарного предприятия Республики Беларусь, одним из видов деятельности которого являлась поставка продукции военного назначения, коммерческого директора закрытого акционерного общества Санкт-Петербурга, одним из видов деятельности которого являлась утилизация и поставка продукции военного назначения, и его знакомого. Они обвиняются  в контрабанде вооружения, военной технике, сопряженной с недекларированием. В ходе предварительного следствия установлено, что граждане создали организованную группу для совершения незаконного перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации специальных комплектующих к зенитно-ракетным комплексам «С-75» и «С-125».

13 мая 2009 года один из подсудимых прибыл на своем личном автомобиле из Республики Беларусь в Гатчинский район Ленинградской области, где встретился с подельниками. Они перегрузили детали в автомобиль прибывшего из Беларуси мужчины и он поехал обратно в Республику Беларусь. 14 мая 2009 года мужчина, находясь на пункте таможенного оформления и контроля «Долосцы» Себежской таможни, от своего имени подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения только о перемещаемом личном транспортном средстве и об отсутствии товаров, запрещенных к свободному обороту и подлежащих декларированию. Однако в ходе проведения мероприятий по таможенному контролю сотрудники таможни обнаружили и изъяли 20 картонных коробок, 2 деревянных ящика и 1 мешок с изделиями военно-технического предназначения. Согласно выводам комплексной военно-технической судебной экспертизы, обнаруженные изделия являются специальными комплектующими к зенитным ракетным комплексам «С-75» и «С-125», общая стоимость которых составила около двух миллионов рублей.

2011 год. В Великих Луках 56-летняя пенсионерка обвиняется в убийстве путем поджога своего мужа.

По версии следствия, в Великих Луках пенсионерка 14 лет назад решила припугнуть спавшего на чердаке их жилого дома пьяного супруга. Она подожгла газету, предварительно смоченную морилкой, и бросила на пол в помещении, в котором он находился, после чего покинула дом. Данные действия привели к возгоранию дома и смерти мужа злоумышленницы в результате отравления продуктами горения.

В этот день в 2011 году следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

2016 год. Стали известны имена всех 44 депутатов Псковского областного Собрания

Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала окончательный список избранных депутатов Псковского областного Собрания. Региональными парламентариями стали: 

  1. Виктор Антонов;

  2. Вадим Афанасьев;

  3. Ирина Богачева;

  4. Марина Борисенкова;

  5. Александр Борисов;

  6. Александр Братчиков;

  7. Олег Брячак;

  8. Николай Бурый;

  9. Сергей Быков;

  10. Александр Василевский;

  11. Валерий Василевский;

  12. Алексей Васильев;

  13. Виктор Гречин;

  14. Геннадий Григорьев;

  15. Елена Даньшова;

  16. Игорь Дитрих;

  17. Лидия Драгунова;

  18. Виктор Дуля;

  19. Валентин Каленский;

  20. Дарья Козьякова;

  21. Андрей Козлов;

  22. Всеволод Козловский;

  23. Анатолий Копосов;

  24. Кирилл Коробейников;

  25. Александр Котов;

  26. Ян Лузин;

  27. Наталья Мельникова;

  28. Антон Минаков;

  29. Андрей Михайлов;

  30. Ульяна Михайлова;

  31. Виктор Остренко;

  32. Юрий Павлинов;

  33. Борис Полозов;

  34. Александр Рогов;

  35. Алексей Севастьянов;

  36. Юрий Сорокин;

  37. Сергей Сосновский;

  38. Андрей Ставрунов;

  39. Анатолий Тиханов;

  40. Наталья Тудакова;

  41. Алексей Федоров;

  42. Николай Чувайлов;

  43. Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом);

  44. Владимир Яников

Напомним, уже к следующему созыву количество депутатов областного Собрания сократили с 44 до 26. 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 21 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны День в истории ПЛН. 29 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Олесия Кривченкова День в истории ПЛН. 26 сентября День в истории ПЛН. 25 сентября День в истории ПЛН. 24 сентября День в истории ПЛН. 23 сентября Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения День в истории ПЛН. 22 сентября «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было СОБЫТИЕ: Фестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН Псковские реперы представили собственные треки на авто фестивале ПЛН Конкурс по раскраске автомобиля проходит на автофестивале ПЛН в Пскове Федерация брейкданса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» Хорошо бы каждый год по три раза в квартал Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев День в истории ПЛН. 19 сентября «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия День в истории ПЛН. 18 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН День в истории ПЛН. 17 сентября «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием День в истории ПЛН. 16 сентября «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН День в истории ПЛН. 15 сентября Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество День в истории ПЛН. 12 сентября Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
29.09.2025, 18:200 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски 29.09.2025, 18:000 В Пскове волонтеры собрали более 500 высказываний в рамках проекта «Цитаты из Курбатова» 29.09.2025, 17:500 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО 29.09.2025, 17:460 Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове
29.09.2025, 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 29.09.2025, 17:370 В Псковской области мошенники похитили у жителей более 3,5 млн рублей 29.09.2025, 17:310 Наталья Федорова заняла пост секретаря районного отделения «Единой России» 29.09.2025, 17:270 Ансамбль псковского ФСБ «Труворов рубеж» выступил в Петербурге
29.09.2025, 17:170 День в истории ПЛН. 29 сентября 29.09.2025, 17:060 Большинство респондентов ПЛН отказывается прививаться от гриппа 29.09.2025, 16:560 Дмитрий Шахов получил награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени 29.09.2025, 16:430 Росгвардейцы Псковской области прослушали лекцию участника СВО
29.09.2025, 16:410 Более 100 аграриев уже зарегистрировались на областную сельхозярмарку в Пскове 29.09.2025, 16:370 В Пскове несколько десятков домов, три объекта культуры и два детсада не получат отопление вовремя 29.09.2025, 16:330 В Пскове пройдет патриотический флешмоб «#Россия89» 29.09.2025, 16:300 Ученики из Великих Лук поддержали акцию помощи бездомным животным
29.09.2025, 16:070 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз сумки за 700 тысяч рублей 29.09.2025, 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 29.09.2025, 15:520 «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? ВИДЕО 29.09.2025, 15:430 Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны
29.09.2025, 15:360 Псковский «Дракон» занял второе место в «Юнтоловской регате» в Петербурге 29.09.2025, 15:220 «Дневной дозор»: Как оценивается градостроительная политика в Пскове? 29.09.2025, 15:180 В футбольном клубе «Псков» оценили перспективы подозреваемого в хищении экс-директора 29.09.2025, 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО
29.09.2025, 14:590 Житель Псковской области отправится в колонию на 13 лет за госизмену 29.09.2025, 14:530 Порховский округ и областное правительство победили на фестивале ГТО среди госслужащих 29.09.2025, 14:500 Псковская область присоединится к федеральному проекту «Важно не начать!» 29.09.2025, 14:420 До -3 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября
29.09.2025, 14:400 Стали известны имена победителей игры для юных псковичей «Дорогами Курбатова» 29.09.2025, 14:350 Путин подписал указ об осеннем призыве 29.09.2025, 14:310 Иван Штылин: В ФК «Псков» у тренеров хромают вопросы дисциплины 29.09.2025, 14:240 В Стругокрасненском районе нетрезвый подросток на мотоцикле с пассажиром врезался в ограждение
29.09.2025, 14:230 Ремонт крыш круглый год: новые технологии приходят в коммунальное хозяйство Пскова 29.09.2025, 14:120 Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33 29.09.2025, 14:100 Mercedes опрокинулся на дороге Псков – Гдов, пострадали двое 29.09.2025, 13:590 «Культурные выходные» устроили в Дно преподаватели и студенты колледжа искусств
29.09.2025, 13:530 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Пскове на улице Леона Поземского 29.09.2025, 13:520 «Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET 29.09.2025, 13:440 1,3 тысячи человек отправили посылки поездами из Пскова и Великих Лук за январь-август 29.09.2025, 13:290 Сотрудники псковской Росгвардии за выходные предотвратили серию хищений из ТЦ
29.09.2025, 13:240 «Моглино». Мягкий перезапуск 29.09.2025, 13:230 В Пскове на улице Чудской автомобиль «запрыгнул» на разделительную полосу 29.09.2025, 13:130 Новый директор ФК «Псков»: К сожалению, темы спортивных результатов отошли на второй план 29.09.2025, 13:080 Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов ушел с поста председателя Арбитражного суда Калужской области
29.09.2025, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома 29.09.2025, 12:520 Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в СЗФО 29.09.2025, 12:450 Баня горела в порховской деревне Боровичи 29.09.2025, 12:440 Псковская область остро нуждается в рабочих и производственниках — аналитики
29.09.2025, 12:280 В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления 29.09.2025, 12:250 Жильцы потушили возгорание в великолукской квартире до приезда пожарных 29.09.2025, 12:200 Псковская область заняла 55 место в РФ по доступности ипотеки 29.09.2025, 12:130 «Водоканал» предупреждает о временном отключении воды в Великих Луках
29.09.2025, 12:060 Выходной день объявлен на объектах псковского музея 29 сентября 29.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? 29.09.2025, 11:570 Женщина пострадала при пожаре в опочецкой деревне Бабкино 29.09.2025, 11:550 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома
29.09.2025, 11:540 Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске 29.09.2025, 11:470 Собаку спасли при пожаре в псковской деревне Борисовичи 29.09.2025, 11:400 В Пскове мотоциклист опрокинулся и врезался в легковой автомобиль на мосту 29.09.2025, 11:300 Пенсионер погиб при пожаре в Усвятах
29.09.2025, 11:290 ОЭЗ «Моглино» принимает участие в международной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь» 29.09.2025, 11:270 Итоги фестиваля «Книжная яблоня» подвели в Пскове 29.09.2025, 11:120 Daewoo Nexia подожгли на улице Крестки в Пскове 29.09.2025, 11:010 Псковские юнармейцы завоевали «серебро» в военно-патриотической игре «Девушки в погонах»
29.09.2025, 10:510 Псковский суд рассмотрит дело о взыскании денег на билет мигранту-нарушителю 29.09.2025, 10:430 «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? 29.09.2025, 10:340 Педагог дновского техникума представит область в финале конкурса «Мастер года» 29.09.2025, 10:300 Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший специалист по закупкам Псковской области»
29.09.2025, 10:170 За период с 22 по 28 сентября в Псковской области зарегистрировали 12 ДТП  29.09.2025, 10:090 Курсанты-первокурсники в Пскове дали священную клятву служения Отечеству  29.09.2025, 09:560 «Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова. ВИДЕО 29.09.2025, 09:540 В Пскове отработали задержание сбежавших из СИЗО осужденных, взявших заложника
29.09.2025, 09:510 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Олесия Кривченкова 29.09.2025, 09:450 16% псковских родителей возьмут отпуск на время осенних каникул своего ребенка — опрос 29.09.2025, 09:300 В Поморье внедрили передовую технологию лечения стеноза клапана аорты 29.09.2025, 09:150 Сергей Вострецов: Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют обновление Положения об оплате труда работников МСЭ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru