Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
О новый местах для туристов
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
развивающие секции для детей
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Воркаут в Пскове
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Гений уездного города
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 29.09.2025 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 01.10.2025 18:110 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 2 октября 01.10.2025 18:000 «Это про любовь к 44-ФЗ»: Ольга Татаринова о запуске нового профессионального конкурса 01.10.2025 17:400 Просветительское мероприятие для псковских пенсионеров провели профсоюзы 01.10.2025 17:300 Псковские курсанты приняли участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне 01.10.2025 17:100 «Беседка»: О буднях Псковского планетария и бессонных ночах астрономов-любителей. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Это про любовь к 44-ФЗ»: Ольга Татаринова о запуске нового профессионального конкурса

01.10.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу регионального Министерства конкурентной политики о проведении первого конкурса для специалистов по закупкам. О подробностях его запуска на рабочей встрече доложила руководитель министерства Ольга Татаринова, сообщил губернатор в своём Telegram-канале. 

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Ольга Татаринова отметила, что компетентность специалистов в сфере госзакупок играет ключевую роль в успешной реализации важных региональных и федеральных проектов. Цель конкурса — создать профессиональное сообщество псковских закупщиков и выявить лидеров отрасли.

 
«Конкурс "Лучший специалист по закупкам“ — это не про бумажки, это про творческий подход и про любовь к 44-му федеральному закону», — подчеркнула министр конкурентной политики региона.

Михаил Ведерников отметил, что тема госзакупок очень тонкая, от грамотности специалистов отрасли во многом зависит результат реализации важных региональных и федеральных проектов, конкурс — отличная возможность выделить лидеров сферы, а им — заявить о себе.

Желающие принять участие могут подать заявки до 15 октября на официальном интернет-портале. Организаторы уверены, что в регионе много специалистов, применяющих творческий и нестандартный подход в работе. Конкурс даст возможность обменяться опытом и приобрести новые востребованные знания.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 138 человек
01.10.2025, 18:290 О метком «Выстреле…» и других спектаклях Владимира Рецептера: в «Михайловском» подвели первые итоги театрального сентября 01.10.2025, 18:110 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 2 октября 01.10.2025, 18:000 «Это про любовь к 44-ФЗ»: Ольга Татаринова о запуске нового профессионального конкурса 01.10.2025, 17:500 Виновнику смертельного ДТП в Псковской области заменили наказание
01.10.2025, 17:400 Просветительское мероприятие для псковских пенсионеров провели профсоюзы 01.10.2025, 17:300 Псковские курсанты приняли участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне 01.10.2025, 17:200 Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приглашает партнеров 01.10.2025, 17:100 «Беседка»: О буднях Псковского планетария и бессонных ночах астрономов-любителей. ВИДЕО
01.10.2025, 17:100 Жителю Печорского округа заменили наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ 01.10.2025, 17:090 Глав новых округов Псковской области планируют избрать до конца осени 01.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 1 октября 01.10.2025, 16:500 Александр Козловский: Распределение выпускников медвузов необходимо
01.10.2025, 16:390 Краснокнижный коралловидный ежовик нашли грибники в Плюсском районе 01.10.2025, 16:380 Футбольный турнир «Кубок Машиностроителя» стартует в Пскове 1 октября 01.10.2025, 16:290 Псковичи сомневаются в возможности покупки собственной недвижимости в 2025 году 01.10.2025, 16:270 В вузах расширят список инженерных направлений с обязательным ЕГЭ по физике
01.10.2025, 16:200 Литературно-художественный вечер к 86-летию со дня рождения Курбатова прошел в Пскове 01.10.2025, 16:150 Председателей Собраний депутатов избрали в 11 новых округах Псковской области 01.10.2025, 16:120 Не дать остаться одному с проблемами: Александр Козловский о том, как помочь ветеранам СВО 01.10.2025, 16:100 Концерт ко Дню пожилого человека прошел в соцгородке Пскова. ФОТО
01.10.2025, 16:000 Скидку 20% на антикоррозийную обработку днища и арок получат псковичи 01.10.2025, 15:500 Выставка «Придумано и сделано в России» откроется в Изборске 10 октября 01.10.2025, 15:420 Минпросвещения хочет создать систему ИИ для помощи учителям 01.10.2025, 15:360 Джемал Малышев: 25 лет — это хорошее начало
01.10.2025, 15:320 Эпидемия мельтешения 01.10.2025, 15:300 Пересечение латвийско-российской границы в некоторых пунктах станет платным 01.10.2025, 15:270 Директором «Невельских теплосетей» стала Светлана Лукьянова 01.10.2025, 15:240 ООО «Спецтранссервис» отремонтирует проезд в Пскове на Коммунальной
01.10.2025, 15:210 Моргенштерн* закрыл бизнес в РФ 01.10.2025, 15:210 Владимир Колпаков рассказал о программах Псковского планетария 01.10.2025, 15:160 В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра 01.10.2025, 15:151 Александр Козловский о дефиците кадров: Не хватает диалога с Минпросвещения
01.10.2025, 15:100 XII Свято-Тихоновская конференция пройдет в Пскове 18-19 ноября 01.10.2025, 14:580 Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 2028 года 01.10.2025, 14:560 Односторонние отказы от контрактов по строительству псковского соцгородка признали законными 01.10.2025, 14:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 октября
01.10.2025, 14:460 Кравцов заявил, что гаджеты мешают школьникам 01.10.2025, 14:390 Псковские участники победили на фестивале творчества инвалидов в Могилеве 01.10.2025, 14:210 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у российского автопрома? 01.10.2025, 14:180 Праздничный концерт ко Дню пожилых людей пройдет в псковском соцгородке
01.10.2025, 14:110 «Можно вешать топор через 40 минут»: Псковский планетарий ждет обновления системы вентиляции 01.10.2025, 14:000 Александра Обризана избрали председателем Собрания депутатов Островского круга 01.10.2025, 13:580 190 тысяч жителей Псковской области получают пенсию 01.10.2025, 13:570 Вишневый сквер
01.10.2025, 13:540 Псковский планетарий принимает в среднем свыше 1 200 человек в месяц — директор 01.10.2025, 13:450 Начался ремонт дороги Порхов – Дно за 315 млн рублей 01.10.2025, 13:420 Михаил Ведерников: Старшее поколение активно участвует в жизни региона 01.10.2025, 13:290 Юноши из Псковской области призываются на службу в Росгвардию
01.10.2025, 13:170 Псковские приставы взыскали 2,5 млн рублей с недобросовестного строителя за сломанную мечту 01.10.2025, 13:090 Определен график работы депутатов в псковской приемной «Единой России» на октябрь 01.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Как привлечь кадры на промышленное производство 01.10.2025, 12:530 Алексей Севастьянов: Производство автомобилей иностранных брендов налажено в РФ
01.10.2025, 12:490 Молодогвардейцы Великих Лук навестили ветерана Великой Отечественной войны 01.10.2025, 12:450 Жители Псковской области «подарили» виртуальным аферистам около 800 тысяч рублей 01.10.2025, 12:350 Компас почетного гражданина Пскова пополнил коллекцию музея 01.10.2025, 12:310 Организация свидания, которое останется в памяти. ЛОНГРИД
01.10.2025, 12:270 Почему в дом №21 по улице Новоселов в Пскове не пришло тепло, рассказали в ПТС 01.10.2025, 12:190 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про «Интервидение» 01.10.2025, 12:100 Российский пенсионер подозревается в краже денег в отделении почты 01.10.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором Псковского планетария
01.10.2025, 12:010 Момент ДТП на перекрестке Рижского проспекта в Пскове попал на видео 01.10.2025, 11:550 Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси 01.10.2025, 11:460 В псковской гимназии предлагают открыть отдельный класс для детей переселенцев 01.10.2025, 11:420 Нетрезвого водителя поймали инспекторы ДПС в Пскове этой ночью
01.10.2025, 11:340 ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025» 01.10.2025, 11:310 Осень за окном — самое время для тёплых вечеров и ярких событий 01.10.2025, 11:260 Псковичи старше 60 лет составили 11,8% от числа трудоустроенных в регионе 01.10.2025, 11:130 Школьная травля: почему занятия приносят не только радость, но и тревогу 
01.10.2025, 11:100 6 из 10 псковичей настаивают на принудительной маркировке ИИ — опрос  01.10.2025, 10:570 «Люди труда»: Как привлечь кадры на промышленное производство, расскажет Александр Козловский 01.10.2025, 10:530 Памятные мероприятия прошли в Новосокольническом и Невельском округах с участием делегации Казахстана 01.10.2025, 10:470 Чем трактор лучше ламборджини. ВИДЕО
01.10.2025, 10:400 Прощание с архитектором Владимиром Никитиным состоится 2 октября в Покровской башне 01.10.2025, 10:380 Корм в зооприюты передали неравнодушные жители Великих Лук 01.10.2025, 10:290 Спортивный диктант 5 октября напишут жители Псковской области 01.10.2025, 10:130 Александр Котов: Представители старшего поколения – живые хранители традиций и истории Отечества
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru