«Это про любовь к 44-ФЗ»: Ольга Татаринова о запуске нового профессионального конкурса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу регионального Министерства конкурентной политики о проведении первого конкурса для специалистов по закупкам. О подробностях его запуска на рабочей встрече доложила руководитель министерства Ольга Татаринова, сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Ольга Татаринова отметила, что компетентность специалистов в сфере госзакупок играет ключевую роль в успешной реализации важных региональных и федеральных проектов. Цель конкурса — создать профессиональное сообщество псковских закупщиков и выявить лидеров отрасли.

«Конкурс "Лучший специалист по закупкам“ — это не про бумажки, это про творческий подход и про любовь к 44-му федеральному закону», — подчеркнула министр конкурентной политики региона.

Михаил Ведерников отметил, что тема госзакупок очень тонкая, от грамотности специалистов отрасли во многом зависит результат реализации важных региональных и федеральных проектов, конкурс — отличная возможность выделить лидеров сферы, а им — заявить о себе.

Желающие принять участие могут подать заявки до 15 октября на официальном интернет-портале. Организаторы уверены, что в регионе много специалистов, применяющих творческий и нестандартный подход в работе. Конкурс даст возможность обменяться опытом и приобрести новые востребованные знания.