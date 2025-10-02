Общество

Арбитражная управляющая рассказала о ситуациях с наследством при банкротстве

Возможные сценарии, связанные с наследством при банкротстве, разъяснила арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в программе «Банкротство и точка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«У нас ситуации в качестве наследства и анализа могут быть разные. Когда наследник не вступает в наследство, это не его обязательство, это обязательство умершего, то нам все равно. Имущество остается невостребованным, но кредитор, если он является держателем долга 500 000 рублей и более, может начать процедуру банкротства. Мы это найдем, включим в конкурсную массу и будем им торговать в соответствии с законодательством», - сказала Ульяна Михайлова.

Она также прокомментировала ситуации, когда наследником является человек, который является должником.

«Другое дело, когда здоровый человек, являясь должником, понимая, что к нему предъявляются требования кредиторов, не вступает в наследство или отказывается от него, когда наследство открыто, и он может получить это имущество и удовлетворить этим имуществом требования кредиторов. Эта картинка признается злоупотреблением. Это бездействие, которое причиняет вред кредиторам. Но и тут не все однозначно. С 2015 года по 2024 год рубили это однозначно. Раньше мы это обжаловали. Суд запрашивал сведения у нотариуса и в этой части такое имущество мы изыскивали. В 2025 году суд обязал нас анализировать ситуацию. Отказ от наследства, может быть, вызван какими-то моральными, эмоциональными вещами, удовлетворением нужд других наследников. Такие тонкие оттенки появились в судебной практике. Но нам проще включить это имущество в конкурсную массу, а вы там уже разбирайтесь в суде», - пояснила Ульяна Михайлова.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.