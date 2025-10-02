Общество

Контрольный выезд в округ №4: деньги для школы, новая котельная и свет в лесополосе

Контрольный выезд в округ №4 депутата Псковской городской Думы Сергея Гаврилова состоялся 2 октября. Во время выезда депутат вместе с главой города и сотрудниками администрации посетил три объекта, расположенных на территории округа. Где-то уже проделана большая работа, а где-то есть проблемы, требующие решения. Подробнее о выезде - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Школа-интернат

Первой точкой выезда стала школа-интернат на улице Советской Армии, 54. Здесь несколько лет назад был сделан капитальный ремонт, многое удалось привести в хорошее состояние. В школе отремонтирована столовая, оборудованы спальни в общежитии. Однако, по словами директора школы Елены Голубевой, осталась одна большая проблема - это электропроводка. «Мы понимаем, что сумма нужна колоссальная, 10 миллионов», - сказала директор.

«Жаль, что этот вопрос не удалось решить во время капитального ремонта. Будем что-то думать», - отметил глава города Борис Елкин.

Из положительного, в школе-интернате появилась мастерская для девочек, кабинет кулинарии, где воспитанники школы могут научиться готовить и сервировать стол.

«Если мы их здесь не научим, то, вероятно, их этому может никто и не научит», - пояснила Елена Голубева.

Также в школе есть новый кабинет логопеда и комната, где дети могут расслабиться с помощью сухого бассейна, игр со специальным песком и активизировать работу мозга, собирая головоломки.

«Для полноценного развития детей нам еще хотелось бы приобрести эбру (прибор для рисования водой, - ред.) и побольше головоломок», - высказалась директор школы-интерната.

Глава города поинтересовался, сколько денег для этого необходимо. Директор вместе с депутатом Сергеем Гавриловым рассказала, что необходимо всего 400 тысяч, однако школа постарается получить грант. «Нам интересно попробовать», - подчеркнула Елена Голубева.

Борис Елкин пообещал помочь с грантом, а в случае, если выиграть не удастся, профинансировать закупку развивающих приспособлений.

Помимо прочего, по словам депутата и директора, в школе требуется ремонт санузлов. «Порядка трех миллионов необходимо. 1,5 из них нужно на умывальники. Все-таки дети здесь живут, нужно обеспечивать достойные условия проживания», - отметил Сергей Гаврилов.

«Попробуем как-то это решить», - пообещал глава города.

В ходе осмотра школы выявилась еще одна проблема. Летом в школьный забор попала молния, вышли из строя сигнализация и видеодомофоны.

«Сигнализацию мы восстановили за свои средства. А вот на видеодомофоны денег не хватило», - объяснила директор школы.

На устранение этой проблемы требуется 86 тысяч, уточнил Сергей Гаврилов. Борис Елкин пообещал выделить эти деньги.

Отметим, что в школе сейчас обучается порядка 190 человек. Максимальная вместимость 220 человек. Действуют дошкольное отделение и группы продленного дня.

Парк выпускников

Далее участники выезда направились в Парк выпускников по адресу: улица Санаторная, 80. Здесь недавно был оборудован новый пляж, сделано кафе и создан современный глэмпинг. Сергей Гаврилов пояснил, что глэмпинг пользуется большим спросом не только у псковичей, недавно его начали посещать туристы из Беларуси.

Местные жительницы, которые пришли к пляжу для общения с представителями администрации города, рассказали, что им не хватает дорожек и освещения для безопасных прогулок.

Глава города сказал, что данный вопрос, возможно, будет решен: в случае выделения федеральных средств.

Также местных жителей беспокоит санитарная уборка лесополосы на улице Санаторной. Они рассказали, что недавно Сергей Гаврилов помог им вывезти части ветоши, но хотелось бы сделать более тщательную очистку. Борис Елкин пообещал проработать данный вопрос.

Котельная №9

Заключительным этапом выезда стала котельная №9, которую сейчас восстанавливают при помощи «Газпрома» и «Псковских тепловых сетей».

«Сейчас осуществляется замена котельного оборудования в котельном объекте, который снабжает теплом школу №16 и больницу. В прошлом году в "Газпром газораспределение" в рамках догазификации выполнил работы по строительству наружных сетей газоснабжения. Муниципальное предприятие "Псковские тепловые сети" за счет индивидуальной программы осуществляют замену трех котлов. На текущий момент уже установлено котельное оборудование, происходит монтаж внутренней системы газоснабжения, обвязка горелок, смонтирован фундамент под дымовую трубу», - сказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.

«Школа сейчас питается от котельной, которая находится на территории межрайонной больницы. Она старая, не газовая. КПД ее низкая, поэтому было принято решение возродить эту котельную», - добавил Борис Елкин.

В конце выезда Сергей Гаврилов отметил, что каждый депутат посещает свои круга вместе с главой города, с управлением городского хозяйства, если надо, с управлением образования. «Мы проезжаем контрольные точки, смотрим, что удалось сделать за ближайший период. То есть сегодня мы посетили школу-интернат, уже на протяжении многих лет там велась работа по ремонту столовой, ремонту актового зала, спортивного, сделана большая спортивная площадка, то есть работа сделана огромная, но есть еще болевые точки, которые сегодня совместно с главой города, с управлением городского хозяйства мы посмотрели и в принципе будем их решать. Следующая наша точка была - улица Санаторная, это тоже город, жители и избиратели данного округа часто обращаются к главе города, ко мне, чтобы там наводился порядок, было освещение, потому что лесопарковая зона, Парк выпускников были в заросшем состоянии. Сейчас это привелось в надлежащий вид, работа тоже продолжается. Третья точка - это газовая котельная, которая питает социальные объекты: школу №16 и районную больницу. Округ огромный, четвертый, самый большой по площади в городе, жителей много, много частного сектора, поэтому в принципе вопросы есть всегда, но мы стараемся их решать», - заключил депутат.

Подводя итог выезда, можно отметить, что в округе проведена большая работа. Построен новый глэмпинг, облагорожен пляж. В школе-интернате дети учатся в комфорте, скоро у них появится еще больше необходимого оборудования, условия проживания станут более домашними. Вопросы в округе остаются, но зачастую их удается решить.

Александра Мошина