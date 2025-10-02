Общество

Настольная игра «Формула выбора» поступит в школы Псковской области

Образовательная игра-бродилка «Формула выбора», которая создана для ознакомления молодых людей с избирательным процессом, поступит в образовательные учреждения региона. Об этом в ходе презентации игры 3 октября в Пскове рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Игорь Сопов рассказал о масштабах распространения игры «Формула выбора» среди молодежи региона.

«Порядка ста таких настольных игр поступят в каждую районную библиотеку нашей области, а также будут размещены в каждой территориальной избирательной комиссии. Кроме того, постараемся передать игры в школы каждого района, чтобы дети на уроках могли в игровой форме осваивать знания и навыки работы с избирательной системой», — отметил он.

По словам Игоря Сопова, особое внимание уделяется работе с молодежью: «Молодые, будущие избиратели для нас — это и кадровый потенциал, это те, кто будет делать осознанный выбор, участвовать в выборах. Поэтому мы стараемся разнообразить с ними работу, в том числе с помощью таких игр».

Напомним, проект игры был представлен в апреле 2025 года на II Форуме старшеклассников «Голос молодёжи», где прошёл конкурсный отбор молодёжных проектов. Сегодня готовую игру «Формула выбора» презентовали в Пскове.