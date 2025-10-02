Общество

Жители региона могут проголосовать за попадание псковички в топ-20 конкурса «Мисс Россия»

Проходит онлайн-голосование за попадание в число 20 финалисток конкурса «Мисс Россия-2025». Среди участниц — Валерия Зайцева из Пскова.

Для голосования необходимо:

Перейти по ссылке.

Найти фото Валерии Зайцевой (Псков) и нажать на него.

Пролистать страницу до конца и авторизироваться через «ВКонтакте» — только так голос будет засчитан.

Ранее сообщалось, что псковичка Валерия Зайцева выиграла конкурс талантов в Москве в рамках фестиваля «Мисс Россия-2025». Девушка подготовила хореографический номер с элементами акробатики и приемов фигурного катания, потому что она является мастером спорта в этом виде.

Финал конкурса красоты «Мисс Россия 2025» состоится 4 октября в Barvikha Concert Hall.

Победительница «Мисс Россия» получит корону от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.