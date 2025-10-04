Общество

Фотофакт: Псковские лошадницы продолжают игнорировать запрет на катание в парках

Лошадниц запечатлели в Финском парке в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец.

Напомним, летом 2024 года нахождение коней в центре города официально запретили, соответствующие изменения были внесены в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова. В настоящее время катание верхом разрешено только в скверах на Западной и между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места (Детский, Финский парки, Сквер искусств) попали под запрет, за нарушение которого лошадницам грозит штраф.

Максимальный для юрлиц — 10 тысяч рублей по областному закону «Об административных правонарушениях», для граждан — всего 1 тысяча. При повторном нарушении в течение года суммы увеличиваются вдвое.

Ранее на Псковской Ленте Новостей выходил материал, описывающий историю борьбы с данным видом опасных развлечений.