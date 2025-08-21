Общество

Кому закон не писан

Ежегодно в России принимается масса законов, часть которых впоследствии либо не работают совсем, либо исполняются с большой натяжкой. Как правило, это происходит по причине отсутствия должного контроля и низкого уровня ответственности самих граждан. Скромные штрафы за различные нарушения лишь подкрепляют чувство безнаказанности. В итоге по дорогам ездят «бессмертные» велосипедисты, в парках гуляют животные, оставляющие после себя дурно пахнущие кучи, а порой и увечья на телах прохожих, на остановках разит перегаром и дым столбом, в многоквартирных домах устраивают ночные дискотеки, участники которых не прочь посидеть в запрещённых соцсетях.

Псковская Лента Новостей подготовила топ-10 запретов и ограничений, которые игнорируются полностью или частично.

1. Лошадницы в парках

Тема, которая уже набила оскомину псковичам. Попытки убрать лошадей из Детского парка и других популярных мест отдыха предпринимались неоднократно, но, увы, ни к чему не привели. Летом 2024 года нахождение коней в центре города официально запретили, соответствующие изменения были внесены в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова. В настоящее время катание верхом разрешено только в скверах на Западной и между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места (Детский, Финский парки, Сквер искусств) попали под запрет, за нарушение которого лошадницам грозит штраф.

Максимальный для юрлиц — 10 тысяч рублей по областному закону «Об административных правонарушениях», для граждан — всего 1 тысяча. При повторном нарушении в течение года суммы увеличиваются вдвое.

Организаторов конных прогулок никакие запреты и штрафы не пугают, они продолжают заниматься бизнесом в привычных локациях и расширяют ареал обитания. Мало того, что лошади ходят в неположенных местах, оставляя там следы своей жизнедеятельности, так с них ещё периодически падают дети, а сами владелицы животных устраивают драки.

Очередной конфликт произошёл 1 июля. 17-летние девушки не смогли мирно решить, кто будет катать детей в Финском парке, и словесная перепалка переросла в применение физической силы. Допустивших рукоприкладство наказали по всей строгости закона - по факту мелкого хулиганства был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, были зафиксированы побои, что подпадает под статью 6.1.1 КоАП РФ, и факт нарушения областного закона в части выгула животных в неположенном месте.

Перестанут ли кони «пастись» в центре города после этого случая? Едва ли.

2. Неспешивающиеся велосипедисты

Велосипедисты, пересекающие «зебры» и мосты, не спешиваясь, - ещё одна головная боль псковичей. Двухколёсные проносятся со скоростью урагана через пешеходные переходы, игнорируют знаки, запрещающие передвижение по мостовым сооружениям, пренебрегают защитной экипировкой и прочими обязанностями, которые закреплены в разделе 24 Правил дорожного движения.

Увы, подавляющее большинство садящихся на велосипед вообще никогда не читали ПДД, поэтому не знают, где и как именно им следует передвигаться, не задумываются о покупке защитного снаряжения и техническом состоянии транспорта.

Однако незнание законов не освобождает от ответственности. За нарушение ПДД для велосипедистов предусмотрена административная, которая может стать уголовной, если будет нанесен тяжкий вред окружающим. Правда, обычно от своей безалаберности страдают сами двухколёсные.

3. Гонщики на электросамокатах

Новые «герои нашего времени» — электросамокатчики, которые всё чаще попадают в сводки ДТП. Требования к ним предъявляются фактически такие же, как к велосипедистам: и те, и другие обязаны безоговорочно соблюдать ПДД. В частности, если самокатчик пересекает дорогу по пешеходному переходу, он должен спешиться и пройти через «зебру» пешком, ведя своё транспортное средство рядом. В реальности такое происходит крайне редко, самокатчики стремглав проносятся сквозь толпу, не задумываясь о безопасности окружающих. В большинстве аварий страдают сами пользователи СИМ.

Также в списке частых правонарушений — движение по проезжей части вместо тротуара и управление средством индивидуальной мобильности вдвоем. Родители часто катаются на самокатах с детьми, молодёжь тоже не прочь парных поездок. При этом пунктом 24.8 ПДД запрещено перевозить на СИМах пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией. Исключение - дети до 7 лет, но и для них должно быть оборудовано специальное место.

Многие забывают, что на тротуарах преимущество у пешеходов: самокатчикам нельзя разгоняться (скорость передвижения на СИМ в целом не должна превышать 25 км/ч), сигналить и требовать уступить дорогу.

А ещё есть мощные электросамокаты, для управления которыми требуется получение категории М. За отсутствие прав, как и другие перечисленные выше нарушения, положен административный штраф. А если водитель, к примеру, ещё и откажется от медицинского освидетельствования, в его действиях будут усматриваться признаки уголовного преступления — такие случаи в Пскове тоже были.

4. Курение в неположенных местах

В настоящее время федеральным законодательством запрещено курить в самолётах, на всех видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках, пляжах, АЗС, в гостиницах, магазинах и торговых центрах, в нестационарных торговых объектах, в местах общественного питания. Также нельзя курить рядом с образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения. Не положено зажигать сигареты на рабочем месте, на расстоянии менее чем 15 метров от входов и в самих помещениях железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, станций метрополитена, а также на пассажирских платформах для пригородного сообщения.

Между тем, курильщики зачастую игнорируют запрет и дымят в неположенных местах, доставляя неудобства окружающим, а порой неся угрозу их здоровью — у некоторых людей может быть аллергия на табак. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьёй 6.24 КоАП РФ, максимальный штраф по которой составляет 3 тысячи рублей.

Список мест, где действует запрет на курение, неоднократно предлагали расширить, добавив туда остановки общественного транспорта (и в радиусе пяти метров вокруг них) и придомовые территории. Однако законопроект был отклонён Госдумой.

5. Распитие алкоголя на улице

По закону не допускается употребление алкоголя на территории школ, больниц, спортивных объектов, рынках, вокзалах, в аэропортах, общественном транспорте и местах массовых мероприятий. Также нельзя пить спиртное во дворах, в подъездах, на лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках, в парках и скверах, на пляжах и ряде других общественных территорий.

Как и в любом другом правиле, здесь есть свои исключения, но большинстве случаев распитие алкоголя на улице влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. За выход в общество в состоянии опьянения предусмотрено наказание в таком же денежном эквиваленте или административный арест на срок до 15 суток. Наличие в крови спиртного является отягчающим фактором в случае совершениях ряда противоправных деяний и может грозить уголовной ответственностью.

Несмотря на это, горячительные напитки по-прежнему употребляют в неположенных местах. Одни скромно прячут бутылки в пакеты, другие, никого не стесняясь, организуют пышное застолье на лавочке во дворе. Масштабные «празднества», как правило, быстро сворачивают полицейские, но в ряде случаев нарушения остаются незамеченными. В поисках подтверждения можно заглянуть в какой-нибудь псковский двор пятничным вечером.

6. Закон о тишине

Там же можно стать свидетелем неисполнения закона о тишине. В Псковской области шуметь нельзя с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные. Запрет распространяется на жилые дома, в том числе многоквартирные, на дворы, общественные места вроде улиц, парков и скверов, а также на садоводческие территории.

Как показывает статистика, любителей пошуметь в регионе очень много, и их часто привлекают к ответственности. За этот год по всей области уже составлено 265 протоколов об административных правонарушениях, в прошлом — почти 500.

Нарушителям чаще выносят предупреждения, но есть и случаи назначения штрафов, которые с января 2025-го выросли. Максимальный теперь составляет до 30 тысяч рублей - для юрлиц-рецидивистов. Гражданам, впервые нарушившим тишину, грозит от 3 до 4 тысяч, повторно - до 5 тысяч рублей.

Похоже, ужесточение денежных санкций не побудило псковичей более уважительно относиться к соседям. Однако есть робкая надежда, что нарушителей будет становиться меньше, хотя бы в силу неотвратимости наказания. А историй, когда в отношении шумных соседей совершили самосуд, - меньше.

7. Запрещенные соцсети

Стремительно ужесточается российское законодательство в отношении регулирования интернета. Уже несколько лет жители страны не имеют свободного доступа к Instagram* и Facebook*, популярный видеохостинг YouTube замедлен насколько, что фактически не работает на территории РФ. 13 августа Роскомнадзор объявил о частичной блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram. Всё это, безусловно, расстраивает пользователей, но тяжёлой потерей данные ограничения назвать нельзя. Хотя бы потому, что люди научились пользоваться запрещёнными платформами при помощи различных сервисов, что формально является незаконным, но случаи преследования частных лиц крайне редки.

Другое дело — крупные компании, блогеры-миллионники, которые зарабатывали на ныне «отвалившихся» площадках солидные суммы. С 1 января закон станет ещё строже, за заказ или размещение рекламы на заблокированных ресурсах будут грозить штрафы вплоть до 500 тысяч рублей. До этого момента нужно удалить даже старые рекламные посты, опубликованные на площадках, заблокированных в РФ, признанных экстремистскими или нежелательными организациями. Судя по всему, данный запрет обойти не получится, за нарушение требований придётся очень дорого заплатить. Останется довольствоваться тем, что осталось и создаётся у нас в стране.

* Instagram, Facebook и WhatsApp принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ террористической и экстремистской, ее работа запрещена на территории России.

8. Несанкционированная торговля

Пока юзеры думают, как им дальше продвигать свои товары в виртуальном мире, представители старшего поколения успешно реализуют свою продукцию в реальном. Речь о бабушках, которые продают дары своих огородов/садов на улицах, что не всегда законно. Нестационарная торговля с «асфальта» сегодня не так сильно распространена, как в конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х, но имеет место быть. В различных микрорайонах можно заметить милейших пенсионерок, которые предлагают огурцы, помидоры, ягоды, зелень, закатки, молочную и мясную продукцию. Всё это размещается, в лучшем случае, на стульчике, а иногда просто на картонке.

В Пскове регулярно проходят рейды по пресечению точек несанкционированной торговли, а деятельниц, пытающихся сбыть излишки урожая и прочую снедь в непредназначенных для этого местах, отправляют на центральные рынки. Там для них отведены специальные места, причём бесплатные. Но не каждая бабушка следует рекомендациям. Под строгим взглядом специалистов контрольного управления она собирает свой скарб и удаляется, а на следующий день приходит торговать в то же место или чуть поодаль. На тротуаре, вблизи проезжей части, на крыльце торгового центра или магазина — там, где ей хочется. Упрямства старшему поколению не занимать.

Чаще всего администрация города фиксирует нелегальную торговлю на Октябрьском проспекте возле магазина «Фондор» и вблизи торгового комплекса на улице Яна Фабрициуса около дома №5, на Рижском проспекте недалеко от «Маяка», а также у «Гулливера» на Коммунальной. Тех, кто торгует без соответствующего договора с администрацией, могут привлечь к административной ответственности.

9. Покос травы на прилегающей территории

Многие собственники индивидуальных жилых и садовых домов даже не догадываются об обязанности косить траву не только в пределах своего участка. По закону поддерживать чистоту и порядок нужно ещё и за забором, на прилегающей территории, границы которой в соответствии с правилами благоустройства Пскова определяются следующим образом:

если есть соседи - до линии, проходящей посередине между двумя участками;

если нет - 10 метров от вашего участка в каждую сторону;

если участок расположен у дороги - до кромки проезжей части.

Если вы узнали об этом только что — рекомендуем срочно взять в руки триммер, в противном случае вас могут привлечь к административной ответственности. Подобная практика в Пскове наработана. Возможно, сперва удастся отделаться лёгким испугом в виде рекомендации навести порядок, затем последует предписание, а если нарушения так и не будут устранены, придётся идти в суд, который, скорее всего, назначит штраф. Естественно, всё это при условии, если участок попадёт в поле зрения контролирующих органов. Денежные санкции, кстати, не слишком серьезные — как говорилось выше, физлиц за нарушение правил благоустройства штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей, за повторное придётся заплатить до 2 тысяч.

10. Безответственное обращение с животными

Аналогичное наказание предусмотрено за несоблюдение правил выгула собак. Пул запретов, которые не исполняются владельцами домашних животных, завершает наш ТОП-10. Данная сфера в нашей стране является одной из самых проблемных, так как практически не регулируется. В последние годы принималось много нормативно-правовых актов, регламентирующих правила содержания питомцев, но ни один из них так и не заработал в полной мере.

Перечислим некоторые положения федерального закона об ответственном обращении с животными. Итак, владельцы обязаны обеспечивать должный уход своему питомцу, не вправе избавляться от него без передачи новому хозяину или в приют, а также принимать меры по предотвращению нежелательного потомства. Откуда в таком случае на улицах берутся коробки с котятами и холеные животные, которые явно раньше жили дома? А зоозащитники могут привести массу примеров полного безразличия хозяев к нуждам четвероногих, которых морят голодом, холодом и прочими пытками. К сожалению, жестокого обращения в подобных ситуациях не видит никто, кроме волонтёров.

Отдельные нормы федерального документа посвящены содержанию собак, в том числе потенциально опасных пород, на региональном уровне также есть правила, соблюдать которые обязан каждый владелец. Выгуливать питомцев надлежит строго на поводке, а некоторых — ещё и в наморднике, нужно убирать за ними и не посещать в компании четвероногого некоторые локации. Фекалии на газонах, бегающие сами по себе хозяйские собаки, нападения на людей и животных красноречиво свидетельствуют о том, что многие хозяева откровенно плюют на законы и здравый смысл.

Есть люди, которым те или иные запреты кажутся излишними и даже смешными, другие вообще не в курсе своих обязанностей, но это не делает необязательным их исполнение. Тем более, несоблюдение некоторых требований может нести угрозу всему обществу и окружающей среде. Есть масса ограничений, которые почему-то принято игнорировать. Далеко не все автолюбители неукоснительно соблюдают ПДД и знают о том, что нельзя мыть машину возле подъезда. О запрете продажи алкоголя несовершеннолетним и в определенные часы взрослым слышали все, но в реальности встречаются продавцы, которые идут навстречу страждущим. Дети не должны по вечерам бродить по улицам без сопровождения старших, при этом по подворотням шныряют толпы подростков. Большая часть перечисленных правонарушений, к счастью, являются административными, но их последствия могут быть весьма плачевны.

А с какими нарушениями федерального и регионального законодательстве сталкиваетесь вы? Делитесь в комментариях своими наблюдениями.

Ульяна Лаблюк