Общество

Делегация Псковской области участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень»

Делегация Псковской области во главе с руководителем регионального министерства сельского хозяйства Николаем Романовым принимает участие в 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Это главное деловое событие в сфере агропромышленного комплекса России. Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Выставка собрала на одной площадке представителей федеральных органов власти, глав регионов, представителей ведущих предприятий АПК страны, экспертов, студентов и молодых специалистов. Псковскую область на мероприятии представляют председатели, инженеры и другие сотрудники колхозов, руководители крестьянско-фермерских хозяйств, техники и механики предприятий обработки сельхозпродуктов, ветеринары и зоотехники.

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов принял участие в центральном событии выставки — пленарном заседании, посвященном цифровизации как инструменту повышения производительности АПК.

В ходе мероприятия председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал, что уже не первый год агропром радует страну своими успехами. «Ставятся рекорды и в растениеводстве, и в животноводстве, появляются новые мощности в пищепроме. В каждом таком достижении — и творческий подход, и научная деятельность, и настойчивость, и стойкость тех, кто ставит эти рекорды. Президент особо подчеркивал, что ваш труд заслуженно пользуется почетом и уважением», — цитирует сайт правительства РФ выступление Михаила Мишустина.

В деловой программе выставки также круглые столы и панельные дискуссии по ключевым направлениям: от господдержки, растениеводства и животноводства до цифровизации, подготовки кадров и развития сельского туризма. Кроме того, работает выставка достижений АПК.

В рамках выставки организовали проведение первого всероссийского агродиктанта, молодежного трека «Поле возможностей», форума «Женщины в АПК» и других мероприятий.