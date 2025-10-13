Общество

Школа №24 в Пскове будет работать в штатном режиме в день прощания с Жанной Ушкачевой

Средняя образовательная школа №24 имени Л. И. Малякова в Пскове будет работать в штатном режиме завтра, 14 октября, в день проведения вечера памяти Жанны Ушкачевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации учебного заведения.

Фото: МБОУ СОШ №24 имени Л. И. Малякова

«Школа будет работать в штатном режиме», - рассказали в учебном заведении. Ранее сообщалось, что школу в этот день могут закрыть.

Прощание с учительницей состоится во вторник, 14 октября, на Мироносицком кладбище. Отпевание в храме Жен-Мироносиц в 10.40.

К 11.30 планируется прощание у могилы. Вечер памяти пройдет около 13.30-14.00 в актовом зале 24-й школы.

Напомним, Жанна Ушкачева умерла в возрасте 54 лет. Преподавала в школе №24 имени Л. И. Малякова 31 год.

Она была классным руководителем актрисы Юлии Пересильд.