В Пскове выданы предупреждения владельцам 13 незаконных рекламных конструкций

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных 10 и 13 октября, в Пскове выявлены 13 самовольно размещенных информационных конструкций, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.
Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова
Нарушения пресекли на Октябрьском проспекте и на Крестовском шоссе. Владельцам выданы предупреждения.
В случае неисполнения предупреждений в установленный срок самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы «Службой благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова.