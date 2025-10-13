ПсковГУ и «Титан-Полимер» договорились о подготовке кадров для новой промышленности

15 октября в Пскове на базе передовой инженерной школы Союзного государства состоялась рабочая встреча руководителей инжинирингового центра «Титан. Полимер. Инжиниринг» и Псковского государственного университета. Стороны обсудили направления сотрудничества в сфере подготовки инженерных кадров и совместных научно-технических проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Титан-Полимера».
Фото здесь и далее: пресс-служба «Титан-Полимера»
В ходе визита представители компании ознакомились с оборудованием научно-производственного цеха университета, созданного в рамках проекта передовой инженерной школы. Здесь ведутся практические исследования в области обработки металлов и применения полимерных материалов в машиностроении, сельском хозяйстве и смежных отраслях.
Особое внимание стороны уделили вопросам объединения потенциала научных исследований и бизнес-ресурсов для реализации технологических инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной промышленности и обеспечение технологического суверенитета страны.
В перспективе студенты ПсковГУ смогут проходить практику и стажировку на базе инжинирингового центра, а также продолжить карьеру в структуре предприятия.