Общество

ПсковГУ и «Титан-Полимер» договорились о подготовке кадров для новой промышленности

15 октября в Пскове на базе передовой инженерной школы Союзного государства состоялась рабочая встреча руководителей инжинирингового центра «Титан. Полимер. Инжиниринг» и Псковского государственного университета. Стороны обсудили направления сотрудничества в сфере подготовки инженерных кадров и совместных научно-технических проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Титан-Полимера».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Титан-Полимера»

В ходе визита представители компании ознакомились с оборудованием научно-производственного цеха университета, созданного в рамках проекта передовой инженерной школы. Здесь ведутся практические исследования в области обработки металлов и применения полимерных материалов в машиностроении, сельском хозяйстве и смежных отраслях.

Особое внимание стороны уделили вопросам объединения потенциала научных исследований и бизнес-ресурсов для реализации технологических инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной промышленности и обеспечение технологического суверенитета страны.

В перспективе студенты ПсковГУ смогут проходить практику и стажировку на базе инжинирингового центра, а также продолжить карьеру в структуре предприятия.

«Мы заинтересованы в системном взаимодействии с вузами, которые готовят квалифицированных инженеров нового поколения. Совместные проекты с ПсковГУ позволят объединить научный потенциал университета и производственный опыт компании, создавая практическую базу для будущих специалистов», - сказал заместитель генерального директора ООО «Титан. Полимер. Инжиниринг» Владислав Ашмарин.