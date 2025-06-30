38-й выпуск проекта «Истфакт»: Подвиг Семёна Байкова

Командиру сапёрного взвода, младшему лейтенанту Семёну Байкову первому в составе инженерных войск во время Великой Отечественной войны было присвоено звание героя Советского Союза посмертно. Подвиг, вместе со своим взводом и бойцами других подразделений, он совершил на псковской земле, на время остановив продвижение немецких войск, идущих на Псков. Ему посвящен очередной выпуск проекта «Истфакт», приуроченного к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.
Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества и Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени Валентина Курбатова.