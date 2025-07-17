Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Легким десертам — легкая сметана
80 лет качества Реставрационных мастерских
Плюсы РКО в банке ПСБ
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Псков Летние террасы
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
Господин Рейтингомер
Вакансии в «Россетях»
Мошенники под видом операторов
Бизнес В Великих Луках
В Детском парке 23 июля Фестиваль ЛДПР
город благодарен ТОСам
 
 
 
ещё Общество 17.07.2025 12:280 Стоимость обучения в псковских вузах выросла выше уровня инфляции 23.07.2025 18:570 Леонид Слуцкий возложил цветы к памятнику княгини Ольги в Пскове  23.07.2025 18:440 Минцифры предложило провести эксперимент с генеративным ИИ в госуправлении 23.07.2025 18:130 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Поиск информации - действие опасное... 23.07.2025 18:040 Бесплатный квас и сладкая вата ждут псковичей на фестивале «Сила корней и крылья перемен»  23.07.2025 18:000 39-й выпуск проекта «Истфакт»: Первые Герои Великой Отечественной войны
 
 
 
Самое популярное 19.07.2025 17:000 Интерактив: Упавшее дерево на улице Школьной в Пскове не убирают уже почти месяц 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 22.07.2025 12:480 Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК 23.07.2025 10:030 Поползновения в трусы 16.07.2025 13:370 Опубликована недельная программа мероприятий ко Дню города Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

39-й выпуск проекта «Истфакт»: Первые Герои Великой Отечественной войны

23.07.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Первыми героями Великой Отечественной войны, удостоенными звания Героя Советского Союза, стали лётчики 158-го истребительного авиационного полка ПВО Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Петр Харитонов. Свои подвиги они совершили в псковском небе, преградив путь фашисткой авиации, атаковавшей нашу землю. Об этом очередной выпуск проекта «Истфакт».

Программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и вышла при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова.

Напомним, 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой 23 июля и был освобожден Псков.

Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинувшись на запад от 50 до 100 километров, освободив около 4000 населенных пунктов, в том числе города Псков и Остров.

128-й и 376-й стрелковым дивизиям, 122-му минометному, 631-му зенитному полкам, 52-му Гвардейскому отдельному Краснознаменному тяжелому артдивизиону, 38-му отдельному понтонно-мостовому батальону, 85-му отдельному полку связи, особо отличившимся в боях по прорыву псковского укрепленного района, присвоено почетное наименование Псковских.

Псковичи по-прежнему хранят светлую память о павших бойцах, освобождавших их родной город. И каждое 23 июля жители города на реке Великой вспоминают людей, которые освободили их родной город от немецко-фашистских захватчиков.

Смотрите также
02.07.2025 12:220 38-й выпуск проекта «Истфакт»: Подвиг Семёна Байкова

Смотрите также
07.11.2024 11:341 37-й выпуск проекта «Истфакт»: Ленин в Пскове

Смотрите также
23.07.2024 17:490 36-й выпуск проекта «Истфакт»: Новогодний позор Абвера

Смотрите также
09.05.2024 11:450 35-й выпуск проекта «Истфакт»: Великолукский Сусанин

Смотрите также
01.04.2024 13:481 34-й выпуск проекта «Истфакт»: Империя закончилась здесь

Смотрите также
31.01.2024 12:580 32-й выпуск проекта «Истфакт»: Воевода Шуйский

Смотрите также
29.12.2023 16:590 31-й выпуск проекта «Истфакт»: Советский Новый год

Смотрите также
27.11.2023 10:400 30-й выпуск проекта «Истфакт»: Сокровища Острова

Смотрите также
13.11.2023 15:500 29-й выпуск проекта «Истфакт»: Инженерное чудо России

Смотрите также
24.10.2023 11:500 28-й выпуск проекта «Истфакт»: «Малый Сталинград»

Смотрите также
29.09.2023 17:050 27-й выпуск проекта «Истфакт»: Остров обезьян

Смотрите также
15.09.2023 11:070 26-й выпуск проекта «Истфакт»: Форпост на Ловати

Смотрите также
15.08.2023 10:220 25-й выпуск проекта «Истфакт»: Псковские партизаны

Смотрите также
24.07.2023 15:151 23-й выпуск проекта «Истфакт»: Княгиня Ольга

Смотрите также
15.06.2023 11:350 22-й выпуск проекта «Истфакт»: Линия Сталина (часть 2)

Смотрите также
31.05.2023 15:260 21-й выпуск проекта «Истфакт»: Линия Сталина (часть 1)

Смотрите также
19.04.2023 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана

Смотрите также
31.03.2023 16:170 19-й выпуск проекта «Истфакт»: Как юродивый Николка Псков спас

Смотрите также
02.03.2023 11:300 18-й выпуск проекта «Истфакт»: Легендарные мечи

Смотрите также
31.01.2023 10:230 17-й выпуск проекта «Истфакт»: Легенды Сенной площади в Пскове

Смотрите также
28.12.2022 15:180 16-й выпуск проекта «Истфакт»: Русские новогодние традиции

Смотрите также
30.11.2022 12:180 15-й выпуск проекта «Истфакт»: Псков - Калифорния

Смотрите также
28.10.2022 10:540 14-й выпуск проекта «Истфакт»: Оккупация Пскова

Смотрите также
28.09.2022 17:260 13-й выпуск проекта «Истфакт»: Дом псковского «Дракулы»

Смотрите также
31.08.2022 22:561 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Мосты Пскова

Смотрите также
30.07.2022 17:230 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Покровский угол

Смотрите также
23.07.2022 09:001 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Освобождение Пскова в 1944 году

Смотрите также
30.06.2022 20:300 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Дома, которые построил Гельдт

Смотрите также
27.05.2022 11:580 «Истфакт»: Псков на старых открытках. Торговая площадь

Смотрите также
19.04.2022 21:130 Новый выпуск проекта «Истфакт»: В поисках Вороньего камня

Смотрите также
30.03.2022 20:500 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Артиллерия древнего Пскова

Смотрите также
25.11.2021 20:453 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни

Смотрите также
08.10.2021 19:261 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт»: Псковские подземелья

Смотрите также
02.09.2021 11:281 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт»: Псковские коркодилы

Смотрите также
23.07.2021 12:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт»: Башня-душегубка

Смотрите также
22.07.2021 11:581 Псковская Лента Новостей запускает новый проект ПЛН-ТВ «Истфакт»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас транспортный коллапс?
В опросе приняло участие 89 человек
23.07.2025, 19:350 Судебные приставы взыскали с 36-летней псковички украденный маткапитал 23.07.2025, 19:120 Новая выставка «Беларусь непобедимая» открылась в Псковском музее-заповеднике 23.07.2025, 18:570 Леонид Слуцкий возложил цветы к памятнику княгини Ольги в Пскове  23.07.2025, 18:440 Минцифры предложило провести эксперимент с генеративным ИИ в госуправлении
23.07.2025, 18:260 Аркадий Мурылев принял участие в мероприятии «Русского Делового Общества» 23.07.2025, 18:200 Водитель спортивного лифтбека травмировал женщину в «Логане» на Индустриальной 23.07.2025, 18:130 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Поиск информации - действие опасное... 23.07.2025, 18:040 Бесплатный квас и сладкая вата ждут псковичей на фестивале «Сила корней и крылья перемен» 
23.07.2025, 18:000 Ребенок пострадал в столкновении двух автомашин на дублере улицы Инженерной в Пскове 23.07.2025, 18:000 39-й выпуск проекта «Истфакт»: Первые Герои Великой Отечественной войны 23.07.2025, 17:500 «Гайд-парк»: Сенатор Елена Афанасьева о «Силе корней и крыльях перемен». ВИДЕО 23.07.2025, 17:430 Преподаватель колледжа искусств выступила на фестивале «Островский рубеж»
23.07.2025, 17:380 Трагическая утечка: Что известно о взрыве газа в Великих Луках, и как избежать беды 23.07.2025, 17:360 Ремонт моста через речку Вербочка завершили в Островском районе 23.07.2025, 17:320 Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.» 23.07.2025, 17:250 Документы в вузы через «Госуслуги» в 2025 году подали 1 млн абитуриентов
23.07.2025, 17:200 Жители Пскова выбирают инвестиции в недвижимость вместо банковских вкладов 23.07.2025, 17:120 Вакансии оператора-консультанта и менеджера открыты в ООО «Экогрупп» 23.07.2025, 17:010 Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» проходит в Пскове 23.07.2025, 16:540 Путин подписал закон о центрах обработки данных
23.07.2025, 16:460 Каждый четвертый пскович называет свои отношения с начальником дружескими ‑ опрос 23.07.2025, 16:380 На их улице праздник 23.07.2025, 16:360 Игорь Смолькин планирует покинуть пост председателя псковского Союза писателей 23.07.2025, 16:280 Поразмыслить об истории взаимоотношений Пушкина с его царственным тёзкой Александром I приглашает «Михайловское»
23.07.2025, 16:210 Сенатор: Закон о штрафах за поисковые запросы может спровоцировать «охоту на ведьм» 23.07.2025, 16:160 Реплика Константина Калиниченко: Выведение пятен на скатерти 23.07.2025, 16:060 Псковская область одной из первых на Северо-Западе присоединилась к Всероссийской акции «Служу Отечеству» 23.07.2025, 15:570 Участников СВО освободили от госпошлин по некоторым судебным делам
23.07.2025, 15:490 Военный лагерь XVI-XVII веков покажут на фестивале «Воевода Шуйский» 23.07.2025, 15:400 Лауреат премии «Органист года 2024» Мария Коронова даст концерт для псковичей 27 июля 23.07.2025, 15:250 Уголовно-исполнительная инспекция Псковской области организовала акцию по сдаче крови 23.07.2025, 15:150 Стали известны подробности задержания водителя ВАЗ-2112 на Рижском проспекте в Пскове
23.07.2025, 15:010 354 закона приняла Госдума на весенней сессии - Александр Козловский 23.07.2025, 14:500 Псковичи стали интересоваться пчеловодством в 2 раза чаще 23.07.2025, 14:430 Росгвардейцы почтили память защитников города Пскова 23.07.2025, 14:380 Требования к оформлению кассовых чеков изменятся с 1 сентября
23.07.2025, 14:280 Подготовленная в «Михайловском» книга военных воспоминаний пушкиногорцев подписана в печать 23.07.2025, 14:230 Елена Афанасьева: Женщины стремятся сохранить мир и гармонию в обществе 23.07.2025, 14:160 Новый порядок: цифровизация жизни молодых россиян 23.07.2025, 14:060 Александр Борисов: Память о подвигах предков вдохновляет нас
23.07.2025, 13:570 Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ 23.07.2025, 13:510 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов 23.07.2025, 13:390 Грозы и ливни прогремят на территории Псковской области вечером 23.07.2025, 13:300 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Сенатор Елена Афанасьева о «Силе корней и крыльях перемен»
23.07.2025, 13:240 24-летний пострадавший в результате взрыва газа в Великих Луках находится в тяжелом состоянии 23.07.2025, 13:130 До +29 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 24 июля 23.07.2025, 13:050 Михаил Ведерников возложил цветы в память об освободителях города Пскова 23.07.2025, 12:570 В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров России и Украины
23.07.2025, 12:550 Дружинники помогли найти пропавшую в псковской деревне пенсионерку 23.07.2025, 12:400 Минтруд: На повышение пенсий матерей 5 и более детей потребуется 11 млрд рублей 23.07.2025, 12:310 Нетрезвые водители разъезжали по улицам Пскова 23.07.2025, 12:200 Администрацию Переслегинской волости обязали установить ограждение на детской площадке в великолукской деревне
23.07.2025, 12:130 «Газпром межрегионгаз Псков» предупреждает, что срыв пломбы на газовом счетчике влечет увеличение расходов за газ  23.07.2025, 12:070 Хор духовенства Псковской митрополии исполнил песню «Поклонимся великим тем годам». ВИДЕО 23.07.2025, 12:000 Псковский музей приглашает в тур в Печоры 23.07.2025, 11:500 В Псковской области началась операция «Мак»
23.07.2025, 11:390 Дмитрий Мельников: Восстановление памятников героям Великой Отечественной войны  - наша общая задача 23.07.2025, 11:280 Туристический автобус столкнулся с Skoda на улице Петровской в Пскове 23.07.2025, 11:220 Интерактивные программы и концерты доступны псковичам в День освобождения Пскова 23.07.2025, 11:140 ДТП с участием курьера произошло на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове
23.07.2025, 11:000 Псковский спортсмен занял призовые места на чемпионате России по спорту глухих 23.07.2025, 10:520 «Гайд-парк»: Сенатор Елена Афанасьева о «Силе корней и крыльях перемен» 23.07.2025, 10:440 Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах 23.07.2025, 10:280 «Новые люди» потребовали отмены законопроекта о штрафах за использование VPN
23.07.2025, 10:160 Спикер Собрания Александр Котов поздравил псковичей с Днём города 23.07.2025, 10:080 Российские аэропорты работают штатно - Росавиация 23.07.2025, 10:030 Поползновения в трусы 23.07.2025, 09:450 Заключенного середкинской ИК-4 осудили за оправдание терроризма
23.07.2025, 09:360 Ученые зафиксировали слабую магнитную бурю 23.07.2025, 09:150 Мужчина погиб при пожаре в великолукской деревне Переслегино 23.07.2025, 09:000 В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей 23.07.2025, 08:400 Приставы могут запретить должникам по алиментам водить автомобиль
23.07.2025, 08:200 Разрыв между средними зарплатами в регионах достиг рекордных 182 тысяч рублей 23.07.2025, 08:000 Сегодня в центре Пскова будет перекрыта улица и изменится схема движения автобусов 23.07.2025, 07:430 День дачника в России празднуют 23 июля 23.07.2025, 07:200 Псков отмечает 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru