Общество

39-й выпуск проекта «Истфакт»: Первые Герои Великой Отечественной войны

Первыми героями Великой Отечественной войны, удостоенными звания Героя Советского Союза, стали лётчики 158-го истребительного авиационного полка ПВО Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Петр Харитонов. Свои подвиги они совершили в псковском небе, преградив путь фашисткой авиации, атаковавшей нашу землю. Об этом очередной выпуск проекта «Истфакт».

Программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и вышла при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова.

Напомним, 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой 23 июля и был освобожден Псков.

Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинувшись на запад от 50 до 100 километров, освободив около 4000 населенных пунктов, в том числе города Псков и Остров.

128-й и 376-й стрелковым дивизиям, 122-му минометному, 631-му зенитному полкам, 52-му Гвардейскому отдельному Краснознаменному тяжелому артдивизиону, 38-му отдельному понтонно-мостовому батальону, 85-му отдельному полку связи, особо отличившимся в боях по прорыву псковского укрепленного района, присвоено почетное наименование Псковских.

Псковичи по-прежнему хранят светлую память о павших бойцах, освобождавших их родной город. И каждое 23 июля жители города на реке Великой вспоминают людей, которые освободили их родной город от немецко-фашистских захватчиков.

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