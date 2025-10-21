Общество

Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

На период с 13 по 19 октября в регионе зарегистрировали 3657 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Из всех заболевших 57,5% составляют дети до 14 лет.

В Пскове зафиксировали 1500 случаев ОРВИ, что составляет 41% от общего числа случаев в области.

Среди заболевших 19 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ. При этом случаев гриппа не зафиксировано.

Специалисты рекомендуют:

регулярно проветривать помещения и чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

избегать контактов с заболевшими;

соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;

соблюдать правила респираторного этикета: чихать и кашлять в салфетку или локтевой сгиб;

одеваться по погоде, так как переохлаждение снижает защитные силы организма.

При первых симптомах респираторного заболевания рекомендуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, а также не заниматься самолечением, чтобы избежать тяжелого течения болезни и осложнений.

Грипп относится к ОРВИ, но протекает гораздо тяжелее и может привести к опасным осложнениям.