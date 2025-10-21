Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.
На период с 13 по 19 октября в регионе зарегистрировали 3657 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Из всех заболевших 57,5% составляют дети до 14 лет.
В Пскове зафиксировали 1500 случаев ОРВИ, что составляет 41% от общего числа случаев в области.
Среди заболевших 19 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ. При этом случаев гриппа не зафиксировано.
Специалисты рекомендуют:
При первых симптомах респираторного заболевания рекомендуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, а также не заниматься самолечением, чтобы избежать тяжелого течения болезни и осложнений.
Грипп относится к ОРВИ, но протекает гораздо тяжелее и может привести к опасным осложнениям.