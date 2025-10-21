Андрей Царев рассказал, как в Пскове появился первый центр для «необучаемых» детей

Общество

Вчера, 21 октября, скончался Клаус Эберль – пастор, благотворитель, основатель псковского Центра лечебной педагогики и Почетный гражданин города. Его уход – это потеря для всего сообщества людей с инвалидностью и их семей в России. О роли Клауса Эберля в создании уникальной для страны системы помощи рассказал его соратник и последователь, директор центра Андрей Царев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Директор центра лично был среди родителей, которые в 1991 году встречались с Клаусом Эберлем в Пскове. В то время, по его словам, дети с инвалидностью в СССР считались «необучаемыми». Их судьба была незавидной: либо пожизненная изоляция в четырех стенах, где один из родителей был вынужден оставить работу, чтобы осуществлять уход, либо передача ребенка в интернат.

«И он со своей стороны выступил инициатором в Германии по сбору средств для того, чтобы открыть здесь, в Пскове, вместе с органами власти какую-то особую школу для таких детей», – вспоминает Андрей Царев.

Идея была новаторской: создать место, где дети могли бы учиться в дневное время, а вечером возвращаться в семью. Это позволяло решить две ключевые проблемы: дать ребенку развитие и социализацию, а его родителям – возможность работать и вести нормальную жизнь.

После долгих переговоров в 1992 году было подписано историческое соглашение между немецкой общиной в лице Клауса Эберля и городом Псковом в лице тогдашнего мэра Александра Прокофьева. Уже в сентябре 1993 года Центр лечебной педагогики начал свою работу.

«Община внесла свой вклад не только в сооружение здания центра, но и в то, чтобы в течение многих лет происходило финансовое обеспечение. За счет средств пожертвований, которые собирал Клаус», – отметил Андрей Царев. Благодаря этому постепенно развивались и другие проекты: интеграционные мастерские для взрослых, служба ранней помощи и детский сад.

Директор центра запомнил Клауса Эберля как очень открытого и дружелюбного человека, который всегда находил возможность поддержать окружающих, независимо от их статуса: «Он был мудрым человеком. Те решения, которые он принимал, учитывали интересы разных сторон. Поэтому с ним охотно общались губернаторы, которые были в Псковской области, и просто педагоги. Все благодаря его открытости и искренности».

Клаус Эберль будет похоронен 31 октября на своей родине, в немецком городе Вассенберг. Однако главным памятником ему остается созданный им центр и судьбы сотен людей, которые благодаря ему обрели шанс на полноценную жизнь.