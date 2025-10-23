Общество

Торговая ярмарка может пройти на острове имени Залита в Псковском районе

Торговая ярмарка может состояться на острове имени Залита в Псковском районе. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава Псковского района Наталья Федорова пояснила, что это проект на инициативное бюджетирование.

«Администрация Псковского района разработала такой проект, чтобы подать его и осуществить на межселенной территории. Пройдет он или нет, мы еще не знаем. Но мы закладываем свое софинансирование. Поэтому это все в перспективе», - подчеркнула Наталья Федорова.

Ранее сообщалось, что обсуждается строительство гостиницы на острове имени Залита в Псковском районе.

А на неделе в деревне Толба состоялся торжественный спуск на воду первой в новейшей истории Псковского района грузовой лодки «Чайка». Теперь судоходная флотилия Псковского района – это три пассажирских катера – «Талабск», «Ян Залит» и «Иван Белов», а также грузовая лодка «Чайка».