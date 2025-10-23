Общество

Михаил Ведерников: Псковская таможня эффективно стоит на страже экономической безопасности нашей страны

Губернатор Псковской Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником от имени правительства области и от себя лично. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Поздравляю работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником! Псковская таможня эффективно стоит на страже экономической безопасности нашей страны. Проявляя бескомпромиссность, принципиальность и высокий профессионализм, сотрудники таможни противодействуют контрабанде, вывозу за рубеж культурных и исторических ценностей», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул важность работы таможенников: «Уверен, что честность, высокая квалификация, умение оперативно принимать взвешенные решения позволят вам и впредь успешно справляться со всеми задачами».

Также он выразил признательность ветеранам: «Выражаю признательность ветеранам, которые стояли у истоков создания таможенной службы и сегодня остаются достойным примером для молодых специалистов».

В завершение своего поздравления губернатор пожелал всем крепкого здоровья, счастья и успехов в службе на благо Псковской области и России.

Напомним, 25 октября отмечают День таможенника Российской Федерации.