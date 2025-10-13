Политика

Владимир Кузь: Я поддерживаю переход на одноуровневую систему управления муниципалитетами

Переход на одноуровневую модель управления муниципалитетами дает возможности для более эффективной работы органов местного самоуправления. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM высказал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Изначально я был сторонником одноуровневой системы управления. Я ездил и разговаривал с гражданами в Гдовском и в Псковском районе», — рассказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в Псковском районе жители более спокойно воспринимают изменения: «В Псковском районе достаточно все тихо. Люди там спокойнее воспринимают переход. Мы пообщались, объяснили все плюсы и минусы, и все согласились».

Однако в Гдовском районе ситуация оказалась иной: «В Гдовском районе нам противостояли политические силы. Когда я с ними разговаривал тет-а-тет и спрашивал, почему так происходит, ответ был: "Всё, что ни сделали бы вы, мы против". А каких-то мотивированных возражений с их стороны я не слышал», — рассказал спикер.

По его словам, наличие двух уровней власти создает определенный парадокс.

«Когда глава района предлагает главе волости сделать что-то, а глава волости — это по большому счету избранное лицо, оно неподотчетное. Глава района не может спросить его за те или иные действия», - отметил депутат.

Владимир Кузь также выразил надежду на то, что переход к новой системе управления позволит избежать прежних проблем: «Вроде должны все вместе делать, а получается лебедь, рак и щука. В целом такие прецеденты были неоднократно по области. Надеюсь, что этого не будет».

Напомним, ранее председателей Собраний депутатов избрали в 11 образованных муниципальных округах Псковской области.

В Псковской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва.

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.