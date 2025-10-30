Общество

Новогодняя иллюминация будет радовать псковичей до 28 февраля

Новогодняя иллюминация будет радовать жителей и гостей города с 14 декабря по 28 февраля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Монтаж новогодней иллюминации на территории Пскова должен быть окончен в срок до 14 декабря. Демонтировать украшения должны в период с 16 до 28 февраля.

В общей сложности на все виды работ администрация города готова выделить 5 млн рублей. Планируется установить полюбившиеся псковичам элементы: фигуры животных, светодиодные кронштейны на фонари, новогодние арки и световые шары, а также каркасные светодиодные фигуры «Барышня», «Кавалер» и «Малышка».

Также в городе установят световую фигуру «Корабль», светодиодный фонтан «Лилия».

Еще Псков украсят шесть светильников с гербом Псковской области.