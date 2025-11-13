Общество

120 псковских женщин отказались от аборта в пользу рождения малышей

120 женщин из Псковской области отказались от аборта в пользу рождения малышей, сообщила региональный министр здравоохранения Марина Гаращенко на встрече с губернатором области Михаилом Ведерниковым. Видеозапись встречи опубликована в Telegram-канале губернатора.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

Такой результат стал возможен благодаря региональной программе «Мама, я жду тебя».

«В этом году финансирование программы составило 4,8 млн», - поделилась Марина Гаращенко. Она отметила, что с 2022 года удалось сократить количество абортов на тысячу случаев.

«Сейчас формируется бюджет, поэтому можно проанализировать результат работы и посмотреть, какие направления стоит усилить дополнительно», - сказал Михаил Ведерников.