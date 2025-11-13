Общество

Неравнодушная жительница Овсище заказала новую статуэтку взамен разбитой в мини-сквере «Белочкин хуторок»

Неравнодушная жительница Овсище заказала новую статуэтку взамен разбитой в мини-сквере «Белочкин хуторок», сообщается в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Фото: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / «ВКонтакте»

«Неравнодушная жительница нашего района снова заказала белочку взамен разбитой. Огромное спасибо!» - написали в группе.

Напомним, недавно вандалы повторно разгромили символ мини-сквера «Белочкин хуторок» в микрорайоне Овсище города Пскова.

Мини-сквер «Белочкин хуторок» открылся для посещения 23 октября 2024 года в микрорайоне Овсище города Пскова.

Проект «Белочкин хуторок» получил поддержку в рамках конкурса инициативного проектирования. Активисты микрорайона Овсище разработали концепцию. Этот проект стал продолжением благоустройства, выполненного на соседнем участке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», где установлен панна-ринг, скамейки и тренажеры