Общество

Взаимодействие с Псковской областью у нас великолепное — премьер-министр Абхазии

Республика Абхазия стремится к расширенному взаимодействию со всеми субъектами Российской Федерации, в частности с Псковской областью, сказал премьер-министр республики Владимир Делба, комментируя подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Псковом и Гудаутским районом Абхазии, а также между правительством Псковской области и правительством республики об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Республика Абхазия стремится к расширенному взаимодействию со всеми субъектами Российской Федерации, в частности с Псковской областью. Намерения, о которых мы договаривались в августе, обсуждали много планов, наконец-то формализовалось. Наконец-то мы сегодня подписали, на наш взгляд, очень важный документ, межправительственный документ, который дает правовые основы для тесного взаимодействия. Здесь очень много мероприятий, о которых мы наверняка будем информировать общество, будем говорить о достижениях», - сказал Владимир Делба.

Премьер-министр отметил, что уже есть заметный результат в сотрудничестве.

«Полагаю, что взаимодействие с Псковской областью во главе с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым у нас будет великолепное, как и сейчас, плодотворным. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю команду губернатора за очень предметную работу не только над соглашением, но и над каждым совместным мероприятием, которое мы проводим как на территории республики, так и в Псковской области», - заключил Владимир Делба.

