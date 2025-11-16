Общество

Снег и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 18 ноября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 ноября, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по северо-востоку области сильный снег. На дорогах в некоторых частях региона образуется гололедица.

Ночью будет дуть ветер южных, днем северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление низкое.