Работников и ветеранов транспортной отрасли поздравил от депутатов Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли Псковской области с профессиональным праздником – Днем работника транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ваш труд ежедневно связывает регионы, способствует развитию бизнеса и туризма, дарит людям уверенность в завтрашнем дне и спокойствие в пути. Благодаря вашей профессиональной подготовке, внимательному и ответственному отношению к делу жители Псковской области и всей нашей необъятной страны получают доступ к качественным транспортным услугам, безопасным маршрутам и комфортным поездкам», – отметил парламентарий.

По словам Александра Котова, за последние годы в транспортном комплексе произошли кардинальные преобразования: внедряются инновационные технологии, развивается инфраструктура, предлагаются современные решения для удобства и комфорта населения.

«Вклад работников всех видов транспорта очень важен для устойчивого роста нашего региона. Спасибо за вашу верность профессии и служение общему благу!» – добавил председатель.