Работников и ветеранов транспортной отрасли поздравил от депутатов Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли Псковской области с профессиональным праздником – Днем работника транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания депутатов.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
По словам Александра Котова, за последние годы в транспортном комплексе произошли кардинальные преобразования: внедряются инновационные технологии, развивается инфраструктура, предлагаются современные решения для удобства и комфорта населения.
«Вклад работников всех видов транспорта очень важен для устойчивого роста нашего региона. Спасибо за вашу верность профессии и служение общему благу!» – добавил председатель.