В Пскове выявили 24 самовольно размещенные информационные конструкции

В Пскове провели рейдовые мероприятия, в ходе которых за два дня выявили 24 самовольно размещенные информационные конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

Незаконно установленные вывески обнаружили на улицах Ижорского Батальона, Яна Райниса, Советской Армии, Коммунальной, Советской, Леона Поземского, Труда и Новоселов. Владельцам данных конструкций выдали предупреждения.

Если владельцы не устранят нарушения в установленный срок, МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» демонтирует конструкции принудительно на основании постановлений администрации.

Напомним, работа ведется на постоянной основе.