Общество

Наталья Мельникова: Псковская область активно участвует в миграционной политике России

Псковская область активно участвует в миграционной политике России. Об этом в четверг, 27 ноября, заявила сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Мельникова, комментируя итоги первого дня Всероссийской конференции «Время жить в России», которая впервые проходит в Псковской области.

Она отметила, что около 60 участников из разных уголков страны собрались, чтобы обсудить вопросы социальной, культурной и экономической интеграции наших соотечественников, переехавших в Россию на постоянное место жительства.

«Особенно важно, что конференция проходит по рекомендации председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, - считает сенатор. -. Как отметил губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, наш регион уделяет большое внимание оказанию помощи переселенцам, особенно из Прибалтики, Польши и Германии».

Наталья Мельникова согласилась с коллегой, сенатором Еленой Афанасьевой, отметившей в своем выступлении бесценный опыт Псковской области в работе с переселенцами, которым, по ее мнению, необходимо делиться с другими регионами.

«Мы уделяем особое внимание работе с людьми старшего поколения, помогаем им в вопросах назначения и пересмотра пенсий», - рассказала член Совета Федерации от Псковской области. Она также выразила уверенность в том, что обсуждение итогов реализации Регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов будет полезным для всех участников конференции.

«Впереди еще два дня насыщенной работы на экспертных площадках, где обменяются опытом, обсудят проблемы ценностной миграции, меры поддержки вынужденных переселенцев. Конференция станет площадкой для выработки эффективных решений, которые помогут сделать Россию домом для всех, кто разделяет наши традиционные духовно-нравственные ценности и хочет приносить пользу стране», - заключила Наталья Мельникова.

Конференция посвящена социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, переехавших на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации.

Напомним, что в конференции, которая проходит с 27 по 29 ноября, принимают участие представители Совета Федерации, Министерства внутренних дел РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, органов исполнительной власти из целого ряда регионов. Также в качестве слушателей приглашены представители псковских общественных организаций, участники кадровой программы «Герои земли Псковской», импатрианты и соотечественники. Организатором конференции выступает правительство Псковской области.

Как сообщалось ранее, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников конференции. «Для нас большая честь в рамках выполнения рекомендаций председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко принимать такое важное мероприятие на Псковской земле. В последние годы мы большое внимание уделяем теме оказания помощи переселенцам. В силу географического положения мы — первые на пути переселения жителей Прибалтики, Польши, Германии», — сказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что для Псковской области тема переселения — крайне важная.

«Мы будем искренне рады не только поделиться своим опытом, но и познакомиться с вашими практиками, узнать мнение со стороны. Все вместе мы делаем большое общее дело — выполняем поручение нашего Президента и формируем такие условия, чтобы Россия стала домом для всех, кто хочет жить в нашей системе традиционных духовно-нравственных ценностей, приносить пользу своей стране», — обратился к участникам конференции губернатор.

Важная часть повестки конференции посвящена обсуждению итогов реализации в субъектах Российской Федерации Регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами семей.

В рамках конференции будут работать экспертные площадки по вопросам актуальной миграционной повестки. Кроме того, в ходе стратегической сессии состоится обучение представителей ответственных структур при руководителях субъектов Российской Федерации по работе с соотечественниками и вопросам миграции, в первую очередь в приграничных регионах РФ.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области