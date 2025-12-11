Общество

Волну рекордного тепла на Северо-Западе сменило арктическое вторжение

В Европейской России завершилась кратковременная волна рекордного тепла — регион накрыл арктический фронт, который принес резкое похолодание, снег и сильную гололедицу.

Минувший четверг на территории Европейской России дал старт мощной, но непродолжительной волне тепла. По периферии циклона в центральные и северо-западные области региона западно-восточные потоки принесли хорошо согретые Гольфстримом массы атлантического воздуха с температурой на 7–10 градусов выше климатической нормы. Это стало причиной более чем десятка суточных рекордов тепла. Они были зафиксированы на территории Калининградской, Ленинградской, Псковской, Тверской, Смоленской, Новгородской и Московской областей.

Самый «высокий» рекорд зафиксирован в Калининграде, где воздух прогрелся до +10,4 градуса, что на 1,8 градуса выше прежнего достижения 1994 года. А самый старый рекорд, 125-летней давности, был обновлён в Великих Луках – там максимум достиг отметки в +8,1 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего достижения 1900 года.

Всего 0,2 градуса не хватило до повторения суточного рекорда максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге: около 3-х часов ночи температура составляла +7,6 градуса, сообщает метеоцентр «Фобос».

Теперь волну тепла сменило холодное арктическое вторжение. В Ленинградской области температура уже опустилась ниже 0 градусов, далее отрицательные температуры пришли в Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. После подморозило в Смоленской области и на севере Подмосковья, а также ниже нулевой отметки опустилась температура в Москве. Сопровождают похолодание порывистый ветер северных румбов, переход дождей в очаговый снег и сильная гололедица на дорогах и тротуарах.