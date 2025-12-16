Общество

Новая категория проектов ТОС появится в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов открыли первое заседание Совета территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в здании правительства региона 16 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На заседании обсудили ключевые направления работы Совета ТОС и утвердили план на 2026 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Заседание началось с обращения губернатора: «Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся общественного самоуправления в нашем регионе. Как вы знаете, в нашей области уже почти 160 тысяч человек активно участвуют в этой системе. Это свидетельствует о том, что общественное самоуправление является самой массовой и востребованной формой участия населения в местном управлении. В связи с этим мы понимаем, что необходимо создать новые инструменты для координации действий на уровне области. Мы договорились о создании Совета ТОСов, который будет работать над основными направлениями развития и формированием плана работы на следующий год».

Главной задачей Совета станет не только количественное, но и качественное увеличение вовлеченности жителей в управление своей территорией. Необходимо сделать так, чтобы жители стали не просто потребителями услуг, а активными участниками происходящих в их муниципалитетах процессов, подчеркнул губернатор.







«Муниципальные власти должны прислушиваться к потребностям людей и формировать бюджеты с учетом их мнений. Мы уже наблюдаем положительные изменения: жители начинают выдвигать свои предложения, которые учитываются при планировании задач на год», - заметил глава региона.

Основные задачи Совета заключаются в укреплении связей между жителями, депутатами и местными администрациями.

«Задачи ТОСов включают формирование концепций развития территорий и привлечение дополнительных средств. Администрации должны качественно исполнять свои полномочия, а депутаты – быть связующим звеном между жителями и органами власти», - уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор призвал Совет муниципальных образований держать на контроле работу ТОСов и взаимодействие с депутатами.

«Важно отметить, что объем бюджетных средств для этих целей ежегодно увеличивается. В этом году он составил почти 280 миллионов рублей, и мы планируем продолжать эту тенденцию. Мы также изменили верхний предел грантов до 600 тысяч рублей, чтобы учесть растущие расходы», — добавил Михаил Ведерников.

Совет ТОС является постоянно действующим совещательным органом, который способствует развитию ТОС в Псковской области. Его цели включают повышение эффективности взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и гражданами. Совет ставит перед собой задачи по выработке рекомендаций для повышения эффективности взаимодействия, содействию обмену информацией и развитию ТОС, а также повышению активности участия населения в местном самоуправлении через ТОС.

За последние годы число ТОС в регионе устойчиво росло. В 2025 году количество ТОС увеличилось со 745 до 879 к декабрю, что свидетельствует о расширении института территориального самоуправления и росте гражданской активности.

Среди ключевых достижений деятельности ТОС в Псковской области отметили: выполнение 1467 проектов на общую сумму 414 миллионов рублей; регулярное проведение муниципальных конкурсов; проведение более 30 обучающих семинаров, консультаций и выездных встреч с представителями ТОС; ежегодно увеличиваемый объем средств из областного бюджета на поддержку ТОС.

Псковская область ежегодно увеличивает объем бюджетных средств для реализации народных инициатив. В 2019 году сумма составляла 3,5 миллиона рублей, а к 2025 году она выросла до 281,8 миллиона рублей, включая проекты ТОС, финансирование из местного бюджета, инициативные проекты, поддержку лучших ТОС и муниципальные конкурсы. Управление муниципального развития правительства Псковской области направило заявку в министерство финансов Псковской области на увеличение бюджета конкурса проектов ТОС в 2026 году до 250 миллионов рублей. В случае удовлетворения заявки, общая сумма поддержки ТОС в 2026 году достигнет 320 миллионов рублей.

На заседании предложили изменить категории проектов ТОС в 2026 году. В настоящее время конкурс включает две категории: проекты без нижней границы до 400 тысяч рублей и проекты от 401 до 500 тысяч рублей (не более 10% от общего бюджета конкурса).

В 2026 году конкурс будет включать три категории проектов ТОС: проекты от 200 до 400 тысяч рублей; проекты от 401 до 600 тысяч рублей (эта категория не должна превышать 10% от общего объема бюджета конкурса); проекты от 601 тысячи до 1 миллиона рублей (по одному проекту между ТОС одного муниципалитета).

План работы на 2026 год включает такие направления развития движения ТОС, как межведомственное взаимодействие; организационно-методическая поддержка; информационное сопровождение; реализация конкурса проектов ТОС.