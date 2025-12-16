Общество

Создать 21 новый ФАП планируют в следующем году в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 50-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе бюджетного послания заявил о значительном финансировании отрасли здравоохранения в ближайшие годы. На госпрограмму «Развитие здравоохранения» в регионе планируется заложить 7,8 миллиарда рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как мы и обсуждали ранее, все ключевые направления финансирования сохранены, включая борьбу с социально значимыми заболеваниями и развитие высокотехнологичной помощи», — начал губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, на лекарственное обеспечение направят 1,9 миллиарда рублей – столько же, сколько закладывалось и на этот год. Однако сумма будет увеличиваться.

В частности, до конца текущего года также определится экономия по резервному фонду. Весь остаток средств, около 100 миллионов, дополнительно направят на лекарственное обеспечение.

На завершение реконструкции больничных комплексов в приграничных территориях (Печоры, Себеж, Гдов, Пыталово) предложено направить 977 миллионов рублей.

Также продолжится реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (почти 500 миллионов рублей) и меры по модернизации первичного звена здравоохранения.

В завершение этой темы Михаил Ведерников добавил, что в следующем году уже запланировано создание офиса врача общей практики и 21 нового ФАПа на сумму почти 140 миллионов рублей.