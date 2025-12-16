Общество

Стартует заключительная в 2026 году сессия областного Собрания депутатов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит сегодня перед депутатами Псковского областного Собрания с бюджетным посланием. Наблюдать за 50-й сессией онлайн можно на сайте регионального парламента по ссылке.

Также сегодня состоится второе чтение проекта бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Согласительная комиссия детально проработала расходную часть бюджета, включая предложения глав муниципальных образований и прокуратуры.

На сессии депутаты рассмотрят 24 вопроса, в том числе корректировку параметров бюджета текущего года. Одним из законопроектов станет инициатива о порядке с административно-территориальным устройством Псковской области, направленная на решение проблем, связанных с повторяющимися названиями населенных пунктов. Спикер Собрания Александр Котов отметил, что такая проблема затрагивает и другие субъекты РФ.