Общество

На обеспечение школ Псковской области Wi-Fi направят почти 80 млн рублей

В Псковской области значительное внимание в рамках инфраструктурных планов уделят развитию связи и цифровых технологий. Как заявил губернатор Михаил Ведерников на 50-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе бюджетного послания, это важнейшее направление для повышения комфорта и безопасности жизни в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На развитие видеомониторинга «Безопасный город», связанного с серверами и организацией интеллектуального видеонаблюдения, планируется выделить 50 миллионов рублей.

На 2026-2028 годы запланированы расходы на Wi-Fi в образовательных организациях суммами 12,1 миллионов, 25,1 миллионов и 41,3 миллионов рублей соответственно. Планируется обеспечить 68 зданий.

Работа по обеспечении связью федеральных трасс тоже продолжится. Уже выделены участки для установки базовых станций. В целом по поручению президента до 2031 года 99,9% таких дорог обеспечат мобильным интернетом, заявил Михаил Ведерников.