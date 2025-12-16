На обеспечение школ Псковской области Wi-Fi направят почти 80 млн рублей

В Псковской области значительное внимание в рамках инфраструктурных планов уделят развитию связи и цифровых технологий. Как заявил губернатор Михаил Ведерников на 50-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе бюджетного послания, это важнейшее направление для повышения комфорта и безопасности жизни в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На развитие видеомониторинга «Безопасный город», связанного с серверами и организацией интеллектуального видеонаблюдения, планируется выделить 50 миллионов рублей.
Работа по обеспечении связью федеральных трасс тоже продолжится. Уже выделены участки для установки базовых станций. В целом по поручению президента до 2031 года 99,9% таких дорог обеспечат мобильным интернетом, заявил Михаил Ведерников.