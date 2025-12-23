Спасенного слепого лебедя привезли в псковское подворье «Птичий дворик» 

Житель Старой Руссы обнаружил и спас лебедя, который в морозы едва не погиб в одиночестве на обледенелом водоёме. Десять дней мужчина боролся за жизнь птицы, а теперь её будущее в руках волонтёров, сообщили в группе подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».
Видео и фото: подворье «Птичий дворик» / «ВКонтакте»
По словам настоятелей подворья, спас птицу Андрей из Старой Руссы — мужчина, проявивший настоящее милосердие и самоотверженность.
Ситуация осложняется тем, что птице требуется постоянный уход: кормить её нужно с рук, помогать пить. У волонтёров группы «Птичий дворик» не хватает ресурсов для такого интенсивного присмотра.
«Сейчас мы присматриваемся, тоже ждем визита ветврача, и у нас родилась идея попробовать познакомить ее с Мартином, подсадим к нему. Они оба кликуны, если вдруг он поймет, что она не видит, возможно, будет ей помогать. Лебеди могут передавать информацию и способы на такую заботу. Пусть шанс невелик, но наш Мартин очень умный! Надежда есть, попробуем», - добавили сотрудники подворья.
Напомним, Мартин — это гусь, который проживает на территории подворья «Птичий дворик».