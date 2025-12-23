Общество

Спасенного слепого лебедя привезли в псковское подворье «Птичий дворик»

Житель Старой Руссы обнаружил и спас лебедя, который в морозы едва не погиб в одиночестве на обледенелом водоёме. Десять дней мужчина боролся за жизнь птицы, а теперь её будущее в руках волонтёров, сообщили в группе подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

Видео и фото: подворье «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

По словам настоятелей подворья, спас птицу Андрей из Старой Руссы — мужчина, проявивший настоящее милосердие и самоотверженность.

«Десять дней он боролся за её жизнь у себя дома: делал уколы по назначению врача, кормил и поил, отогревал, а теперь передал нам. Это оказался молодой лебедь-кликун, скорее всего девочка. И мы почти уверены, что она слепая. Не видит корм, не находит воду, как так вышло и как она выжила в дикой природе, для нас загадка. Возможно, потеряла зрение недавно, до того, как Андрей ее подобрал, она две ночи провела на морозе - 13 градусов. Или ей помогала стая, а потом сородичи улетели на юг, и она осталась одна», - отметили сотрудники подворья.

Ситуация осложняется тем, что птице требуется постоянный уход: кормить её нужно с рук, помогать пить. У волонтёров группы «Птичий дворик» не хватает ресурсов для такого интенсивного присмотра.

«Сейчас мы присматриваемся, тоже ждем визита ветврача, и у нас родилась идея попробовать познакомить ее с Мартином, подсадим к нему. Они оба кликуны, если вдруг он поймет, что она не видит, возможно, будет ей помогать. Лебеди могут передавать информацию и способы на такую заботу. Пусть шанс невелик, но наш Мартин очень умный! Надежда есть, попробуем», - добавили сотрудники подворья.

Напомним, Мартин — это гусь, который проживает на территории подворья «Птичий дворик».