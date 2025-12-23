Общество

ПЛН запускает викторину для читателей в преддверии обновления сайта

В преддверии запуска обновлённого сайта Псковская Лента Новостей приглашает своих читателей принять участие в викторине, которая будет посвящена фактам о ПЛН.

Викторина продлится один день — 24 декабря. Мы опубликуем в группе ПЛН «ВКонтакте» пять вопросов, посвящённый жизни и работе издания (в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00). Всё, что нужно сделать, — зайти в сообщество ПЛН, внимательно прочитать вопрос, подумать и первым прислать правильный ответ в комментариях.

Читатель, который быстрее всех даст верный ответ, получит брендированный подарок. Всего их будет пять, по количеству вопросов.

Напомним, в честь обновления сайта также запущен конкурс «Ностальгия по ПЛН». Главный приз — интервью с победителем, которое мы опубликуем на обновленной платформе. Помимо этого, на этой неделе в группе ПЛН «ВКонтакте» проходит творческий конкурс «Заголовок дня» для всех, кто умеет лаконично и ярко формулировать мысли.

Уже с 25.12.25 новая версия ресурса предложит пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

Обновление затронет не только визуальный облик портала — мы существенно усовершенствовали функционал, выведя его на качественно новый уровень. Главная цель — сделать сайт адаптивным, чтобы он корректно отображался на разных устройствах с различными характеристиками: компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.