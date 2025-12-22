Общество

ПЛН в честь обновления сайта запускает конкурс на самый остроумный заголовок

Псковская Лента Новостей запускает творческий конкурс «Заголовок дня» для всех, кто умеет лаконично и ярко формулировать мысли.

Суть конкурса проста: редакция публикует фото, связанное с Псковом, без подписи, а участникам предлагается придумать к нему заголовок в стиле ПЛН — ёмкий, точный и запоминающийся.

Три автора самых остроумных и удачных вариантов получат мерч ПЛН. Конкурс продлится четыре дня, а итоги будут подведены 24 декабря: именно тогда редакция объявит победителя и опубликует лучшие варианты заголовков.

Присылайте свои идеи — давайте вместе проверим, у кого получится метче и остроумнее!

Также в честь обновления сайта запущен конкурс «Ностальгия по ПЛН». Главный приз — интервью с победителем, которое мы разместим на обновленной платформе.

Напомним, с 25.12.25 новая версия ресурса предложит пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

Обновление затронет не только визуальный облик портала — мы существенно усовершенствовали функционал, выведя его на качественно новый уровень. Главная цель — сделать сайт адаптивным, чтобы он корректно отображался на разных устройствах с различными характеристиками: компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.