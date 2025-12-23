Подведены итоги фотоконкурса «Покажи свой Псков» в честь обновления сайта ПЛН

Стали известны итоги конкурса фотографий «Покажи свой Псков», который Псковская Лента Новостей провела для читателей в преддверии запуска нового сайта.
За один день — десятки кадров и настоящая любовь к городу. Спасибо всем, кто прислал свои фотографии! Вы показали Псков таким, какой он есть — живым, красивым и родным.
Редакция определила победителей в трёх номинациях:
«Мой любимый вид на город»: победитель - Ольга Дукальская.
«Зима в Пскове»: победитель - Екатерина Максимова.
«Место силы»: победитель - Павел Васильев.
Спасибо, что делились своим Псковом с нами. Он — такой, каким вы его видите.
Также публикуем остальные фотографии псковичей, принявших участие в конкурсе:
Фото: Григорий Юшин
Фото: Татьяна Иванова
Фото: Наталья Васильева
Фото: Сергей Иванов
Фото: Ольга Дукальская
Фото: Валерия Мельникова
Фото: Дарина Шляпина
Фото: Татьяна Иванова
Фото: Ольга Дукальская
Фото: Ольга Титова
Фото: Павел Васильев
Фото: Лана Антонова
Фото: Виктория Дроздова
Фото: Любовь Киреева
Напомним, уже с 25.12.25 новая версия ресурса предложит пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.
Обновление затронет не только визуальный облик портала — мы существенно усовершенствовали функционал, выведя его на качественно новый уровень. Главная цель — сделать сайт адаптивным, чтобы он корректно отображался на разных устройствах с различными характеристиками: компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.