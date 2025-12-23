Общество

Валерия Фомина: Стояла задача бесшовного перехода на одноуровневую модель МСУ

Как происходила работа с населением Псковского муниципального округа при переходе на одноуровневую модель местного самоуправления, рассказала в рамках круглого стола на ПЛН FM (102,6 FM) председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерия Фомина.

«Одна из задач, которая изначально ставилась перед нами - это обеспечение бесшовного, незаметного и безболезненного для жителей перехода на новую модель местного самоуправления», - поделилась гостья студии.

Она подчеркнула, что эта задача успешно выполняется, так как после принятия муниципальной реформы жалоб или обращений граждан не поступало.

«На мой взгляд, эта задача выполняется всеми органами местного самоуправления, потому что жалоб жителей на ухудшение работы органов местного самоуправления в связи с проводимой реформой или жалоб, связанных с непониманием, куда на сегодняшний день обращаться по решению тех или иных вопросов местного значения, нет», – заключила Валерия Фомина.