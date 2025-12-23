Общество

«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 декабря. На этот раз итоги уходящего года подвел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним широкий спектр вопросов, касающихся работы регионального правительства, а также социально-экономического развития региона и общественно-политической обстановки.

Какие главные вызовы стояли перед правительством Псковской области в 2025-м? Что Михаил Ведерников считает главным достижением в работе своей команды? Видит ли он эффект от преобразований, произошедших в рамках реформы здравоохранения и недавно завершившейся муниципальной реформы? Что сделано региональными властями для поддержки участников СВО и членов их семей? Каковы ожидания губернатора от следующего года?