Коммунальные службы Великих Лук работают в усиленном режиме из-за погодных условий

В Великих Луках продолжается активная уборка снега — коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение горожан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Особое внимание уделяется ключевым зонам: остановочным комплексам и тротуарам.

«Подъезды к остановкам и зоны ожидания очищаются в приоритетном порядке, что позволяет пассажирам безопасно подходить к транспорту и комфортно ожидать его. Не менее тщательно идет работа по расчистке тротуаров — коммунальные службы стараются сделать пешеходные маршруты максимально безопасными, устраняют снежные заносы и наледь», - отметили в администрации Великих Лук.

Работы проводятся как в центральной части города, так и в спальных районах. График уборки сформирован с учетом интенсивности пешеходного потока и транспортной нагрузки, а также текущих погодных условий. Уборка ведется круглосуточно: применяется современная техника, а в труднодоступных местах — ручной труд.

Фото: администрация города Великие Луки.