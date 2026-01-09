Сильный снег ожидается по юго-востоку Псковской области 9 января

Днем 9 января по юго-востоку Псковской области ожидается сильный снег, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», напоминают псковичам. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Отметим, что в Москве и Подмосковье из-за балканского циклона «Фрэнсис» за сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков. Сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, пишет Коммерсантъ.